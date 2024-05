Crotone, Sindaco e presidente della Provincia su vertenza Abramo Customer Care: “Soddisfazione per costituzione tavolo prefettizio”

“Esprimiamo la nostra soddisfazione per la costituzione del tavolo prefettizio che si è tenuto a Catanzaro sulla vertenza Abramo Customer Care.

La sua istituzione era stata fortemente voluta a seguito del Consiglio Comunale aperto che si è tenuto nei giorni scorsi al quale aveva partecipato anche una folta delegazione dei lavoratori.

Tavolo al quale ha partecipato il presidente della Regione Roberto Occhiuto con il quale siamo in completa sintonia ed in contatto costante e che, come auspicavamo, ha chiesto di spostare la vertenza all’attenzione del Mise.

Seguiremo, sempre al fianco dei lavoratori, l’evolversi della vertenza la cui risoluzione è fondamentale per il futuro di migliaia di famiglie”.

Lo affermano in una nota congiunta il presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, e il sindaco Vincenzo Voce.