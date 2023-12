Capodanno Rai a Crotone: incrementati i servizi di trasporto pubblico su gomma da e per Casali del Manco

Favorire gli spostamenti verso Crotone per poter partecipare all’evento del Capodanno Rai. Per la notte di San Silvestro, anche dal territorio di Casali del Manco saranno potenziati i collegamenti su gomma per la città pitagorica. Il Comune casalino rientra infatti nel programma dell’Assessorato regionale ai Trasporti, a guida Staine, che punta ad incrementare i collegamenti turistici – ferroviari e su gomma – in modo da permettere ai calabresi di prendere parte all’evento di rilevanza nazionale. Grande soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Francesca Pisani e dal Vice Sindaco ed Assessore con delega ai Trasporti Arsenia De Donato. “L’incremento dei servizi di trasporto pubblico – ha affermato il primo cittadino – è un importante segno di attenzione da parte della Regione nei confronti di tutti i cittadini calabresi. In una giornata così particolare e caotica come quella del 31 dicembre, offrire agli abitanti del nostro vasto territorio comunale, la possibilità di spostarsi verso Crotone con servizi turistici integrativi, è senza dubbio un valore aggiunto. Il nostro Comune intende proseguire sulla strada della concertazione e della sinergia con la Regione e le amministrazioni confinanti, al fine di semplificare gli spostamenti e di favorire il turismo”.

“Il nostro auspicio – ha aggiunto De Donato – è che la manifestazione del Capodanno Rai a Crotone possa essere un primo importante passo verso il potenziamento dei collegamenti da e per il nostro Comune, importante cerniera tra l’area urbana e l’altopiano silano, anche nell’ottica di una mobilità sostenibile”.