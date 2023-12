Il Comandante Interregionale Lorusso in visita alla GDF di Crotone: “Plauso per attività sul territorio”

Nella giornata del 18 dicembre 2023, il Comandante Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale della Guardia di Finanza – Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso – ha fatto visita al Comando Provinciale di Crotone.

Dopo gli onori militari, l’Alto Ufficiale ha incontrato i Comandanti dei Reparti del Corpo della provincia crotonese ed il personale in servizio, ai quali ha inteso manifestare il proprio plauso per l’impegno assicurato a tutela della sicurezza economico-finanziaria nel territorio crotonese, augurando i migliori auspici in vista delle imminenti festività. All’incontro erano presenti, altresì, alcuni componenti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia.

Successivamente, alla presenza di tutti gli Ufficiali e dei Comandanti di Reparto della provincia di Crotone, il Comandante Provinciale – Col. Davide Masucci – ha illustrato un briefing istituzionale affrontando le tematiche più rilevanti relative al personale, alla logistica e all’attività operativa.

Nella stessa mattinata, il Comandante Interregionale, unitamente al Comandante Regionale Calabria, Generale di Divisione Gianluigi D’Alfonso, ha incontrato S.E. il Prefetto di Crotone, Dott.ssa Franca Ferraro, il Presidente del Tribunale di Crotone, dott. Massimo Forciniti e il Procuratore della Repubblica di Crotone. Dott. Giuseppe Capoccia. Al termine delle attività istituzionali, il Comandante Interregionale ed il Comandante Regionale, accompagnati dal Comandante Provinciale, si sono recati presso il Museo Archeologico Nazionale di Crotone dove hanno potuto ammirare i preziosi reperti custoditi.