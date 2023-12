Imprenditore arrestato per bancarotta fraudolenta, la Procura di Catanzaro: “Gestione societaria anomala e spregiudicata”

Una gestione societaria “anomala e ‘sportiva’, chiaramente spregiudicata”: è quella che viene contestata dalla Procura di Catanzaro all’imprenditore Natale Figorilli, di 45 anni, arrestato e posto ai domiciliari stamani dalla Guardia di finanza per bancarotta fraudolenta, dichiarazione fiscale infedele e omessa e autoriciclaggio in relazione al fallimento, dichiarato nel 2019, della società “Istituto di vigilanza privato notturna e diurna Srl”. Dalle indagini sono emerse, scrivono i pm, “392 operazioni di accredito (mediante assegno circolare o bonifico bancario) di somme di denaro che vedono l’Istituto come la parte che ha disposto il pagamento, con addebiti su vari conti della società e Natale Figorilli come beneficiarlo, per un totale di 3.559.648,38 euro. Operazioni complessivamente compiute nel solo triennio 2016 – 2018, un periodo in cui tn cui la società versava già in condiziòne di decozione”. Dagli accertamenti è emerso che Figorilli, “in costanza dello stato di profonda decozione finanziaria della società, già gravata da una pregnante massa debitoria nei confronti dell’erario, dei fornitori e delle maestranze, abbia continuato a dilapidare le risorse finanziarie dell’istituto canalizzandole verso finalità avulse dagli scopi cd oneri aziendali per continuare a godere di un tenore di vita individuale e familiare caratterizzato da un assoluto e spregiudicato sfarzo”. E’ in questo contesto, relativo all’accusa di autoriciclaggio, che la Procura rileva “l’acquisto di orologi di lusso, l’utilizzo di molteplici autovetture di ingente valore (Ferrari, Porsche, Audi, Bmw) acquistate in rapidissima successione temporale tra loro nonché imbarcazioni molto costose. Dagli accertamenti è emerso tuttavia che “parte delle risorse sottratte è stata reimpiegata da Figorilli nella commercializzazione di beni di lusso. A conferma di ciò, dall’esame della documentazione bancaria si evince un’intensa e sistematica operatività riferita ad operazioni, sia in acquisto che in vendita, che interessano, principalmente, il settore delle gioiellerie e/o commercio di orologi di valore”.