Morte di Nicodemo Librandi: il cordoglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

«L’ultima volta che ho incontrato Nicodemo Librandi è stato nel marzo scorso durante un evento organizzato dalla Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Una occasione per far conoscere ai giovani i nomi illustri di coloro i quali hanno scritto la storia della imprenditoria in Calabria».

È quanto si legge in una nota del presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, Pietro Falbo. «E non è certamente un caso se abbiamo scelto proprio Nicodemo Librandi, la sua storia personale e professionale ha indelebilmente segnato anche la storia di un territorio, oggi conosciuto per la qualità dei suoi vini esportati in tutto il mondo. Nicodemo Librandi è e resterà un simbolo di quell’imprenditoria illuminata, capitani di impresa che hanno saputo saldamente tenere le redini delle proprie aziende e portarle dritte verso il successo. La sua morte ci rattrista profondamente. Ma siamo consapevoli che il suo nome resterà scolpito non solo per la fama di un marchio che si è saputo guadagnare i palcoscenici internazionali ma perché nessuno dimenticherà il suo esempio. Un uomo dalle qualità umane indiscusse. La Giunta, il Consiglio, il segretario generale e tutta la Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia desidera esprimere il più profondo cordoglio per la sua scomparsa alla famiglia e all’azienda».