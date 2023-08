Mancuso: “Nicodemo Librandi eccellente imprenditore moderno”

“Nicodemo Librandi è stato, per cultura e umanità, un eccellente imprenditore moderno, il cui successo, unanimemente riconosciuto, è stato costruito grazie alla dedizione al lavoro, merito e competenza. Mancherà a tutti noi, ma non dubito che ciò che di più ha simboleggiato nel corso della sua fulgida attività imprenditoriale, a partire dal rispetto dei valori costituzionali e della crescita sociale e collettiva, continuerà a permeare le menti degli imprenditori creativi e coraggiosi e delle nuove generazioni. Capace di coniugare efficacemente, in un settore strategico come la viticoltura, tradizione e innovazione, Nicodemo Librandi ha rappresentato nel mondo uno degli ambasciatori più affidabili del patrimonio di civiltà e di ciò che di bello e originale la Calabria mette a disposizione dell’umanità. Alla sua famiglia rivolgo un pensiero commosso e le più sentite condoglianze del Consiglio regionale”.