Trasporto aereo, Deidda: “Finalmente bandi Enac di continuità territoriale per Crotone”

”Finalmente ci sono dei bandi Enac di continuità territoriale per Crotone che scadono a luglio. Si tra prendendo atto che fino a quando alcuni territori non saranno collegati con le infrastrutture stradali e ferroviarie, c’è bisogno dell’aiuto dello Stato per le tratte essenziali di continuità territoriale”.

Così all’AdnKronos Salvatore Deidda, presidente della commissione Trasporti della Camera, dopo l’audizione dell’Amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, che ha annunciato l’attivazione di nuovi voli in regime di oneri di servizio pubblico dall’aeroporto Leonardo da Vinci a Crotone. ”Sicuramente questa novità potrà avere delle ricadute anche sull’economica della Calabria e del Sud – osserva Deidda -, anche l’Unione Europea, e lo dico da sardo, ci spinge sempre in direzione dei collegamenti dalla Sardegna a Roma e Milano, guardando sempre verso Nord, invece dovremmo cominciare a guardare anche ai collegamenti verso Sud, quindi spostare molto di più l’asse verso la Calabria, la Basilicata, che è una regione ancora senza un aeroporto ma si sta lavorando sul campo volo di Pisticci. Rimarchiamo, dunque, che bisogna parlare di continuità territoriale anche per la Puglia, la Calabria, la Basilicata”.

”L’auspicio è che nel prossimo futuro la continuità territoriale potrà contare anche su altri voli per la Calabria – conclude Deidda -, potrà contare, dunque, su quello che sarà necessario fino a quando non ci saranno i giusti collegamenti ferroviari e le infrastrutture stradali adeguate”.