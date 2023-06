Crotone, il 10 giugno l’inaugurazione delle “Luci d’autore” dedicate a Rino Gaetano

Si terrà sabato 10 giugno, a partire dalle ore 20.00, l’omaggio della città ad uno dei suoi figli migliori: Rino Gaetano.

Via Raimondi, via Vittorio Emanuele e piazza Duomo si trasformeranno in un palcoscenico all’aperto per ospitare la festa dedicata a Rino

In via Raimondi e via Vittorio Emanuele saranno inaugurate le “luci d’autore” dedicate al cantautore crotonese i cui testi sono stati scelti direttamente da migliaia di cittadini attraverso un sondaggio lanciato dall’amministrazione Comunale sulla pagina ufficiale “Città di Crotone” e sulla pagina Instragram.

Scelta che è caduta su “Il cielo è sempre più blu”, arcinoto brano che celebra Rino Gaetano autore, e “A mano a mano”, splendido brano composto da Riccardo Cocciante e Marco Luberti, reso ancora più famoso con la celebre versione edita dal cantautore crotonese.

In piazza Duomo seguirà il concerto della Khatmandu Band con le note delle più belle canzoni di uno dei più grandi poeti moderni.