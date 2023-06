Amy Riolo, Ambasciatrice della dieta Mediterranea Italiana 2022-2024, sarà ospite durante le Giornate Diabetologiche di Crotone

Calabrese e innamorata dell’Italia, la dottoressa Amy Riolo è una delle più importanti autorità nel mondo in materia di cultura culinaria, nominata dall’ANSA “Ambasciatrice della Cucina Italiana negli Stati Uniti” e “Ambasciatrice della Dieta Mediterranea Italiana 2022-2024” dall’Accademia Internazionale della Dieta Mediterranea.

Scrittrice, giornalista e autrice di 14 libri best seller, l’italo-americana pluripremiata Amy Riolo è conosciuta a livello internazionale per la sua attività di divulgatrice di storia, cultura e nutrizione. Da sempre gira il mondo portando in alto l’immagine dell’Italia e del nostro immenso patrimonio gastronomico: dagli Stati Uniti alla Grecia, al Marocco e poi Emirati Arabi, Turchia, ed Egitto dove tiene i suoi seminari sulla dieta mediterranea, la diplomazia culinaria e sull’alimentazione per diabetici.

Ospite delle più importanti emittenti televisive americane come FoxTV e relatrice nelle Università più quotate come la Yale University, Amy Riolo sarà ospite a Crotone durante la quinta edizione delle “Giornate Diabetologiche”, la tre giorni di full immersion nel mondo della ricerca diabetolgica organizzata da Salvatore Pacenza, primario dell’Unità operativa di diabetologia all’ospedale di Crotone, città candidata a diventare capitale italiana della diabetologia grazie ai grandi passi in avanti fatti nella ricerca ma anche nella cura delle persone che ne soffrono. Il mese scorso, infatti, nell’ospedale della città, è stato realizzato un ambulatorio che si occupa esclusivamente delle donne con diabete gestazionale o progestazionale, una patologia che in gravidanza si complica ulteriormente e che, negli ultimi tempi, ha registrato un’incidenza che è passata dal 2 al 38% delle gravidanze.

Una risposta concreta dunque quella della città di Crotone e del dottore Pacenza anche grazie all’importante lavoro di comunicazione e prevenzione fatto durante le “Giornate Diabetologiche” che quest’anno si terranno il 5-6-7 ottobre e che ancora una volta saranno fucina di incontri, approfondimenti tra i massimi esperti di diabetologia a livello internazionale e che, quest’anno, vedranno l’importante contributo da parte della dottoressa Amy Riolo.