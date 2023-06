Ambito Sociale Crotone: finanziamento per consentire la continuità dei Centri per le Famiglie

L’Ambito Sociale di Crotone dà continuità al percorso già intrapreso a sostegno dei “centri per le famiglie” dei comuni dell’Ambito che comprende i comuni di Belvedere Spinello, Cutro, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato e Scandale e Crotone, quale comune capofila.

Lo comunica l’assessore alle Politiche Sociali Filly Pollinzi.

Lo fa attraverso una programmazione specifica che ha consentito all’Ambito di ottenere un ulteriore finanziamento di 50.000 euro riveniente dal Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia.

L’Ambito ha infatti presentato una sua proposta progettuale, in linea con l’attività già svolta negli scorsi anni, giudicato idoneo ed approvato, ottenendo il relativo finanziamento.

I Centri per la Famiglia svolgono un’importante funzione di orientamento su tutte le attività di assistenza alle famiglie e di accompagnamento personalizzato, per le situazioni che lo richiedono e consentono di usufruire di tutti quei servizi di cui si necessita integrando l’attività di ricevimento che i Servizi Sociali svolgono in tutti i Comuni.

“Lo sportello per le famiglie, l’attività di consulenza e mediazione familiare si sono rivelati come strumenti utili e di elevata prossimità ai cittadini. Senza dimenticare le azioni sensibilizzazione promosse sull’istituto dell’affido familiare, rispetto al quale abbiamo poi ottenuto una discreta partecipazione all’avviso per l’albo delle famiglie affidatarie che, ci tengo a ricordare, rimane aperto e chiunque ne abbia disponibilità può sempre presentare domanda. I comuni dell’Ambito di Crotone continuano a investire dunque su queste azioni, forti della sinergia politica e grazie all’ottimo lavoro di tutto l’Ufficio di Piano. Tante sono le fragilità delle famiglie e a questi bisogni lavoriamo per offrire servizi sempre più aderenti alla domanda e qualificati. È già stata firmata dal sindaco Voce la convenzione con la Regione Calabria e nei prossimi giorni pubblicheremo l’avviso di coprogettazione per affidare gli interventi a uno o più enti del Terzo Settore” dichiara l’assessore Pollinzi.