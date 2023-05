A Cirò Marina l’Italian Cleaning tour di Ami: oltre 100 studenti in azione

Il progetto di intervento ambientale di Ambiente Mare Italia, Italian Cleaning Tour, anche quest’anno ha fatto tappa a Cirò Marina (Kr) per una giornata all’insegna della sensibilizzazione dei più giovani e dell’impegno civico. L’iniziativa, organizzata dalla delegazione di Ambiente Mare Italia-Ami Cirò Marina, è stata patrocinata dal Comune di Cirò Marina guidato dal sindaco Sergio Ferrari e presidente della Provincia di Crotone e ha visto la collaborazione della Protezione Civile di Cirò Marina.

Protagonisti indiscussi della giornata oltre 100 studenti delle scuole cittadine: Istituto comprensivo ‘Filottete’, l’Istituto comprensivo ‘G.T. Casopero’ e l’Istituto istruzione superiore ‘Giuseppe Gangale’. I ragazzi insieme ai loro insegnanti si sono rimboccati e le maniche e muniti di pinze, sacchi e guanti hanno ripulito dai rifiuti le spiagge in zona Torrenova e Campeggio Punta Alice.

“Grazie ai nostri percorsi di educazione ambientale nelle scuole, i ragazzi stanno maturando una maggiore sensibilità verso l’ambiente che ci circonda e verso le problematiche di inquinamento ambientale- commenta Enzo Valente, delegato di Ambiente Mare Italia-Ami Cirò Marina– Vedere tutti questi giovani insieme in azione per il Pianeta è per la nostra Associazione il raggiungimento di un obiettivo concreto di crescita e di impegno civico”.

Il percorso educativo di quest’anno si concluderà il 26 maggio presso la Sala Convegni del Palazzo Porti nell’ambito del convegno ‘Tutela del Mare e ricchezza di biodiversità – La costa crotonese volano di un nuovo modello di sviluppo’. Il convegno sarà la buona occasione per la consegna alle scuole che hanno partecipato al progetto di impegno civico del Premio ‘Cittadini del Mare’ di Ambiente Mare Italia-Ami.