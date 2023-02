“Rabbia e profonda tristezza si agitano nel mio cuore per questa ennesima sciagura del mare. Non possiamo più tollerare scafisti disonesti e imperiti che spacciano morte a migliaia di disperati. Non è giusto. Oggi più che mai, continua l’impegno della Lega per la legalità affinché non ci siano più tragedie nelle nostre acque”.

Lo dichiara il deputato calabrese Domenico Furgiuele, vicecapogruppo della Lega alla Camera.