Naufragio al largo del Crotonese, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo: “Governo riveda restrizioni sui salvataggi in mare”

«Ancora una tragedia della disperazione e della speranza. Questa volta così vicina alle nostre vite da lasciarci ancor più increduli e sgomenti. Quante morti innocenti serviranno ancora perché i Governi nazionali e l’Unione europea comprendano che non si può gestire un fenomeno di dimensioni umane, sociali e politiche così imponenti, con misure esclusivamente repressive ed egoistiche? Serve un’azione comune tra gli Stati, improntata alla responsabilità e all’umanità, che faccia in modo di evitare simili tragedie. Ma serve anche, da parte del Governo italiano, che sta facendo di tutto per limitare gli interventi di salvataggio in mare, un atto di consapevolezza rispetto a drammi che causano un immane dolore. Il mio pensiero va alle vittime e ai superstiti di questa ennesima strage, con un ringraziamento a chi, in queste ore, si sta spendendo senza sosta per soccorrere i naufraghi e fornire loro assistenza».

È quanto dichiara, in un intervento sui social, il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo (Gruppo misto – Liberamente progressisti), in merito alla tragedia avvenuta lungo delle coste del Crotonese.