Pestaggio Davide Ferrerio: momenti di alta tensione al processo. Rinviata udienza al prossimo 3 aprile

Momenti di alta tensione, tanto che il giudice Elvira Cordasco e’ stata costretta a sospendere piu’ volte l’udienza, quelli vissuti oggi al processo che si sta celebrando a Crotone per l’aggressione a Davide Ferrerio, il 21enne bolognese picchiato selvaggiamente lo scorso 11 agosto per le vie della citta’ e attualmente in coma irreversibile.

Alla sbarra Nicolo’ Passalacqua, 22 anni, autore del pestaggio, che risponde di tentato omicidio aggravato, unico imputato presente oggi in aula, contro il quale hanno piu’ volte inveito i familiari della vittima: i genitori e il fratello di Davide Ferrerio. A scatenare le ira del fratello, nella fattispecie, sarebbe stato uno sguardo rivoltogli da Passalacqua e interpretato come una sfida o un gesto di scherno.

Il padre, poi, avrebbe invitato Passalacqua a picchiare lui se ne aveva il coraggio. Una situazione che il giudice ha faticato a tenere sotto controllo finche’ la parola e’ tornata gli avvocati che hanno chiesto e ottenuto il rinvio dell’udienza al prossimo 3 aprile.