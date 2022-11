Isola Capo Rizzuto (Kr), 720 mila euro dal Ministero per la progettazione definitiva ed esecutiva di tre interventi

Con decreto ministeriale pubblicato nei giorni scorsi, il Comune di Isola Capo Rizzuto è stato ammesso a tre finanziamenti ministeriali per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa a interventi di messa in sicurezza.

Si tratta – è scritto in un comunicato stampa del Comune di Isola Capo Rizzuto – di un fondo del Ministero dell’Intero per il quale il Comune guidato dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga ha ottenuto un totale di € 720,634.00 che saranno destinati alla progettazione di tre diverse opere. Nello specifico il primo finanziamento di € 167.579,00 è per il rafforzamento della mobilità ciclistica nel centro cittadino; il secondo progetto di € 383.848,00 riguarda interventi di recupero e valorizzazione del centro cittadino e riqualificazione delle strade ricadenti nell’ambito territoriale dell’Area Marina Protetta con un collegamento ciclopedonale tra Capo Rizzuto e Le Castella. Il terzo e ultimo finanziamento di progettazione approvato è inerente alla riqualificazione dello Stadio comunale Sant’Antonio di Isola Capo Rizzuto.

Tre opere fortemente volute dal Sindaco e dalla sua amministrazione ed ottenuti – si legge ancora nel comunicato – grazie allo straordinario lavoro messo in campo dal Settore 3, ufficio tecnico lavori pubblici. Ancora una volta è stata accolta la volontà del Sindaco e della sua Amministrazione di mettere in campo progetti e grandi opere al fine di migliorare nettamente i servizi e rendere il territorio più accogliente dal punto di vista dell’arredo urbano. Ora si attendono i bandi per la realizzazione degli stessi e nel frattempo si sta già lavorando a nuovi grandi progetti.