Crotone: convocato Consiglio Comunale per il 9 novembre

E’ convocato, previo parere favorevole della Conferenza dei Capigruppo, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria nonché in seduta pubblica, in presenza, presso la Sala Consiliare, in prima convocazione per il giorno 9 novembre 2022 alle ore 15.30 e ove occorra in seconda convocazione per il giorno 10 novembre 2022 alla stessa ora e stessa sede per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Interrogazione Consigliere Meo Mozione Consigliere Meo + altri Mozione Consigliera Venneri + altri Approvazione Bilancio Consolidato 2021 ai sensi dell’art. 11 bis D.Lgs n. 118/2011 Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, lett. e) del d.lgs. 267/2000 per regolarizzazione avvenuta fornitura pregressa di energia elettrica per gli edifici di proprietà comunale (proposta n. 86/2022 settore 3); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194, comma 1, lett.a) del d.lgs. n.267/2000 di cui alla sentenza della commissione tributaria provinciale (ctp) di Crotone n. 81/02/2021 (proposta n. 39/2022 settore 3); Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio sentenza giudice di pace di Crotone n. 618/2021 – spese di giudizio avv. Giovanni allevato (proposta n. 3/2022 settore 7); Riconoscimento di debito fuori bilancio a seguito di soccombenza nella sentenza n. 139/22 del giudice di pace di Crotone emessa ad esito del giudizio civile iscritto al n. 471/2018 r.g. avente ad oggetto risarcimento danni, depositata in data 24.01.2022 notificata all’ente comunale il 7.02.2022 mediante consegna a mani dell’incaricato come per legge (proposta n. 56/2022 avvocatura); Riconoscimento debito fuori bilancio per ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter c.p.c. – tribunale ordinario di Crotone giudizio civile r.g. N. 602/2021 – ordinanza n. Cron. 2486/22 del 4.04.2022 notificata all’ente comunale il 15 luglio 2022 (proposta n. 183/2022 avvocatura); Riconoscimento debito fuori bilancio per risarcimento danni da responsabilita’ extracontruattuale – ufficio del giudice di pace di Crotone giudizio civile r.g. N. 1817/2018 – sentenza n. 4/22 del 4.01.2021 notificata all’ente comunale il 13 gennaio 2022 (proposta n. 184/2022 avvocatura); Riconoscimento debito fuori bilancio per risarcimento danni da sinistro stradale per omessa manutenzione della strada – tribunale ordinario di Crotone giudizio civile r.g. N. 1345/2018 – sentenza n. 579/21 del 28.08.2021 notificata all’ente comunale il 28 aprile 2022 (proposta n. 185/2022 avvocatura); Riconoscimento debito fuori bilancio per risarcimento danni da sinistro stradale per omessa manutenzione della strada – ufficio del giudice di pace di Crotone giudizio civile r.g. N. 1214/2018 – sentenza n. 440/22 del 19.04.2022 (proposta n. 186/2022 avvocatura); Riconoscimento debito fuori bilancio per risarcimento danni da sinistro stradale per responsabilita’ ex artt. 2049-2051-2052 c.c. – tribunale ordinario di Crotone giudizio civile r.g. N. 1956/2017 – sentenza n. 364/22 del 26.04.2022 notificata all’ente comunale il 5 maggio 2022 (proposta n. 187/2022avvocatura); Riconoscimento debito fuori bilancio per risarcimento danni da sinistro stradale per omessa manutenzione della strada – ufficio del giudice di pace di Crotone giudizio civile r.g. N. 1692/2019 – sentenza n. 437/22 del 20.04.2022 notificata all’ente comunale il 24 maggio 2022 (proposta n. 196/2022avvocatura);