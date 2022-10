Controlli stradali, raccolta rifiuti, edilizia: il report sull’attività della Polizia Provinciale di Crotone

Report settimanale delle attività degli uomini del Comando di Polizia Locale:

Controllo sulle strade: elevate 184 sanzioni al codice della strada in diverse vie del centro urbano, per la maggior parte divieti di sosta, divieti di fermata, macchine in doppia fila, soste su stalli riservati ai disabili, soste che creano impedimento alle manovre negli incroci.

Controlli del N.O.A. (Nucleo Operativo Ambientale):

Effettuati in orario di raccolta rifiuti, unitamente al personale di Akrea, controlli sul corretto smaltimento degli RSU nelle aree in cui viene effettuata la differenziata (Via Morelli, Poggio Pudano e via Scopelliti),

Sono state materialmente aperte le buste dei rifiuti e sono state individuate e sanzionate 10 persone che non avevano rispettato il corretto smaltimento o il calendario dei giorni previsti per la tipologia di rifiuti.

Sono stati effettuati controlli sui depositi incontrollati di rifiuti su strada pubblica nelle vie G. Paolo II, via Unione Europea, via Stati Uniti, Via Nazioni Unite e sono state accertate 5 viilazioni per rifiuti abbandonati (3 di provenienza da altri comuni su persone gia’ identificate grazie ai sistemi di videosorveglianza che in questi giorni saranno convocate per la contestazione del verbale da 600 euro).

Sono stati effettuati sopralluoghi congiuntamente con pessonale ispettivo dell’Asp in via Messico ed in via Giovanni Paolo II per alcuni inconvenienti igienico sanitari per i quali sara’ emessa ordinanza di bonifica.

Atrivita’ di Polizia Giudiziaria ed edilizia:

Sono state eseguite 25 notifiche ed è stata data esecuzione a 3 deleghe di indagini per attivita’ di Polizia giudiziaria.

Il Nucleo di Polizia Edilizia ha effettuato 6 controlli su altrettanti cantieri con lavori in corso, ha accertato un abuso edilizio deferendo alla Procura della Repubblica gli autori con contestuale sequestro preventivo di iniziativa del manufatto.

Sono inoltre stati rilevati 7 incidenti stradali nel centro urbano di cui 3 con feriti.

Nei prossimi giorni, con il ripristino della raccolta ingombranti (a seguito della avvenuta aggiudicazione della gara) saranno effettuati mirati controlli sull’abbandono di ingombranti e controlli specifici nei cantieri e sui mezzi che trasportano materiale edile con verifica dei formulari di smaltimento.

Seguendo le specifiche richieste e gli indirizzi del sindaco Voce.