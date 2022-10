Statale 106, Crotone: Anas Calabria chiude il raccordo in ingresso e in uscita per ri-pavimentazione

Anas ha programmato il ripristino della pavimentazione lungo la statale 106 Racc nel territorio comunale di Crotone.

Il tratto interessato, rientra negli interventi previsti nel Piano di Rientro strade, che consiste nel potenziamento degli standard di sicurezza con benefici in termini di accessibilità alle aree interne del territorio.

Per consentire l’esecuzione degli interventi, a partire dalle ore 06:00 di venerdì 21 e fino alle ore 23:00 di sabato 22 ottobre, sarà in vigore la chiusura della statale dal km 0,000 al km 0,940 (solo del Raccordo in ingresso e in uscita dalla Città di Crotone).

Il traffico veicolare, verrà deviato, per chi proviene da Catanzaro in direzione Crotone, in corrispondenza dell’ ingresso allo svincolo della Statale SS106 km 243,850, mentre, per chi proviene da Cirò Marina in direzione Crotone, i veicoli verranno deviati all’ingresso dello svincolo della statale SS106 ‘Jonica’ (km 248,500) con proseguimento lungo la viabilità Comunale.

