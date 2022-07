Parte la promozione dei prodotti del progetto Terre di Calabria

Prende avvio il 27 Luglio la promozione degli 11 prodotti crotonesi ( Sarde salate, sardella, panetti di castagna, la cropa, salato crotonese, olive intaccate, covatelli, ricotta affumicata, pitta con il maju,olio pennulara,, squadatelli) del paniere censiti con il Progetto di Cooperazione Interterritoriale, Terre di Calabria.

Il progetto, curato dal GAL Kroton, vedrà protagonisti una selezione di produttori locali che racconteranno il Territorio attraverso i loro prodotti, in un viaggio non solo nel gusto, ma nelle tradizioni, nei saperi antichi e nelle esperienze di chi ogni giorno lavora la materia prima per trasformarla in eccellenze.

Gli eventi, dal titolo “Il cibo racconta il Marchesato” avranno luogo all’interno di strutture ricettive ed esercizi della distribuzione e saranno estesi a tutto il territorio della provincia crotonese.

Tutte le informazioni sugli incontri e sulle modalità di partecipazione saranno disponibili sulla pagina Facebook GAL Kroton