La strada statale 106 “Jonica” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 262, nel comune di Strongoli, in provincia di Crotone, a causa di un incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli causando il decesso di una persona.

Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.