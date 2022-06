Comitato Finocchio IGP, mercoledì 8 giugno la prima convention con il marchio IGP a Isola Capo Rizzuto

Si terrà mercoledì 8 giugno, con inizio alle ore 10.00, presso la Sala Consiliare, la 1^ Convention sul Finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto. Ad organizzarla Comitato Promotore Finocchio IGP guidato dal presidente Aldo Luciano, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale del Sindaco Maria Grazia Vittimberga.

L’obiettivo della manifestazione è quello di promuovere e valorizzare l’importante prodotto agricolo del territorio, che con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale avuta 2 maggio 2022 ha ottenuto ufficialmente il marchio IGP. L’area ricadente nel marchio comprende una zona vasta di ben otto comuni: Isola di Capo Rizzuto, Crotone, Cutro, Strongoli, Rocca di Neto, Mesoraca, Belcastro e Botricello. All’evento prenderanno parte alcuni Sindaci e rappresentati istituzionale dell’area, oltre che la Provincia di Crotone, la Regione Calabria con l’Assessore Gallo e il dipartimento agricoltura dello stesso ente. Nel corso dell’evento si discuterà della futura nascita del Consorzio di Tutela, il quale abbraccerà tutto il tessuto economico dell’area interessata. A tal proposito, il 31 maggio si è tenuto un incontro nella sala consiliare del Comune di Isola di Capo Rizzuto, tra il Comitato promotore dell’Igp Finocchio di Isola Capo Rizzuto e gli agricoltori del territorio, per un primo momento di confronto e informazione in ordine alle iniziative da intraprendere dopo il riconoscimento dell’Igp. Alla presenza dei tecnici del Comitato, si è parlato del disciplinare di produzione, della costituzione del Consorzio di Tutela e delle condizioni per l’utilizzazione del marchio IGP. Nel corso dell’incontro è emerso anche che il comitato è già al lavoro nella creazione del consorzio di tutela e nella promozione di una rete di collaborazioni con le realtà produttive italiane. La giornata di mercoledì 8 giugno, invece, sarà articolata in tre momenti particolari: ore 10.00 incontro in Sala Consiliare per l’incontro dibattito “Prospettive ed opportunità per il territorio”