Cosenza: il 19 marzo la chiusura della campagna per il no al referendum sulla giustizia

Giovedì 19 marzo si terrà alle ore 17:00 presso l’Hotel Royal di viale XXIV Maggio a Cosenza l’evento conclusivo della campagna per il No al Referendum Giustizia dei prossimi 22 e 23 marzo.
La manifestazione sarà un momento di confronto pubblico per difendere i principi costituzionali, discutere il futuro della giustizia e approfondire le ragioni del NO al referendum costituzia.
Interverranno il Segretario Organizzativo Cgil Nazionale Pino Gesmundo, il portavoce nazionale AVS Angelo Bonelli, il presidente del comitato società civile per il no referendum costituzionale Giovanni Bachelet, il responsabile politiche istituzionali della CGIL Florindo Oliverio, il magistrato Emilio Sirianni, il sindaco di Corigliano Rossano Flavio Stasi, la Segretaria Cgil Cosenza Graziella Secreti.
Contribuiranno al dibattito Maria Locanto Partito Democratico, John Maria Milicchio Rifondazione Comunista, Giuseppe Giorno, Movimento 5 Stelle, Emilio Cozza, Comitato Socialisti per il No.