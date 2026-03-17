Valditara visita tre scuole di Paola (CS): “Calabria la regione che ha investito di più su istruzione tecnica e professionale”

“La Calabria è la regione che ha più investito, più scommesso sulla riforma dell’istruzione tecnica e professionale. Per numero di studenti e di scuole coinvolte è la prima in Italia in termini relativi”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara che stamani ha visitato tre scuole a Paola (Cosenza), l’Istituto d’istruzione superiore San Francesco, l’Istituto tecnico professionale e l’Istituto professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera. “Che cosa significa tutto questo? La riforma del 4+2, la riforma dell’istruzione tecnica e professionale – ha aggiunto – parte soltanto laddove vi sia una o più imprese coinvolte, vi sia un collegamento con un Its. Questo vuol dire creare le condizioni perché i ragazzi possano trovare rapidamente un posto di lavoro qua in Calabria. Vuol dire scommettere sullo sviluppo del sistema imprenditoriale calabrese. E voglio anche aggiungere che il Mezzogiorno, Calabria compresa, in questo momento, soprattutto per le start up innovative, sta crescendo più del nord Italia. Aggiungo anche che i risultati che noi abbiamo raggiunto nella lotta alla dispersione scolastica con Agenda Sud in Calabria come in Campania e come in Puglia sono straordinari. Queste sono le notizie positive che stanno a testimoniare una risposta forte del territorio alle riforme che stiamo varando”. “In Calabria – ha detto Valditara – abbiamo avviato la sperimentazione dell’uso dell’intelligenza artificiale per la prima volta in Italia ai fini della personalizzazione della didattica. Allora vuol dire che c’è una capacità di innovazione che parte dalle iniziative del ministero ma che viene rilanciata dal territorio. In Calabria abbiamo investito risorse enormi, 822 milioni di euro nell’edilizia scolastica per rendere più sicure le scuole. Mai era stato avviato un piano di questo tipo. Abbiamo investito un miliardo e 220 milioni di euro per la scuola calabrese con anche il Piano Estate, con Agenda Sud, con interventi contro la dispersione scolastica, per i laboratori innovativi, per gli Its. Un piano veramente enorme – ha concluso – che darà dei frutti particolarmente significativi per i nostri giovani per le nostre imprese e quindi per la crescita della società calabrese nel suo complesso”.