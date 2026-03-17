Robot subacquei e modelli contro le frane, domani all’Unical le nuove start up. Presentano i progetti agli investitori

C’è la start up che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale per la robotica subacquea e quella che punta sempre sull’Ia per la comunicazione e il marketing; c’è chi realizza modelli per la previsione, sicurezza e gestione delle frane; e chi ha scelto il campo del recupero di materie prime da scarti industriali e rifiuti; o anche chi ha scelto di rivolgersi agli studenti: obiettivo, orientarli nella scelta di università e percorsi di studio, ma anche aiutarli a sostenerne i costi. Sono questi alcuni dei progetti che le start up

presenteranno domani all’Unical nell'”Xpitch”, una sorta di X Factor dedicato ai giovani aspiranti imprenditori in Calabria: alle 10, ad Arcavacata, ci sarà il primo dei tre appuntamenti organizzati dall’associazione L’orodicalabria con le start up che già hanno ottenuto i finanziamenti della Regione Calabria per realizzare i loro progetti e che ora li presentano a potenziali investitori. E’ questo l’obiettivo dei tre eventi: assicurare alle startup un cammino più solido grazie all’interesse di Intesa Sanpaolo, Nextalia e Bcc Mediocrati.

Ad Arcavacata, a tagliare il nastro di Xpitch, sarà il vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, che in un videomessaggio ribadirà l’impegno Ue per aiutare i giovani a proseguire i loro percorsi imprenditoriali. Padrone di casa il Rettore dell’Unical Gianluigi Greco. A rappresentare la regione Calabria sarà Luciana De Francesco, questore del Consiglio regionale. Sarà presente il presidente dell’associazione L’orodicalabria Ernesto Magorno.

Subito dopo, sul palco dell’Unical saliranno i quattro giovani vincitori delle borse di studio assegnate la scorsa estate al termine della Summer School 2025 de L’orodicalabria: gli ideatori del progetto CareViva che a maggio partiranno per uno stage di due settimane in Silicon Valley. A premiarli sarà Pasquale Scaramuzzino, presidente di Harmonic Innovation Group.

Dalle 11 la giornata entrerà nel vivo con le presentazioni dei progetti delle start up selezionate davanti agli investitori: Caterina Trentinella, direttrice Area Calabria Divisione Banca dei Territori lik Intesa Sanpaolo; Mario Vitale, chief corporate affairs Nextalia Sgr; Nicola Paldino, presidente di Bcc Mediocrati. Una commissione valuterà le proposte. Ne faranno parte: Federica Tortora, specialista per l’Innovazione Campania Calabria e Sicilia Divisione Banca dei Territori Intesa San Paolo; Antonio Mazzei, asset manager Fincalabra spa; Giuseppe Stigliano, imprenditore e docente di marketing e comunicazione; Federico Lonoce, partner di Nextalia Sgr Ventures.

Una delle start up sarà anche selezionata e premiata con sessioni di mentoring, tutoring e IP strategy a cura di Harmonic Innovation Group.

Una lezione di marketing affidata a Giuseppe Stigliano chiuderà la sessione di lavoro dedicata ai giovani che aspirano a realizzare la propria impresa in Calabria.

Ad aprile e a maggio, poi, ci saranno due appuntamenti analoghi nelle università di Catanzaro e Reggio Calabria.