Maltempo a Corigliano Rossano: l’aggiornamento sulla situazione

Si è tenuta alle ore 10.00 la riunione di aggiornamento del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, coordinata dal Sindaco Flavio Stasi alla presenza dei Dirigenti comunali.

Per il maltempo in atto, non si sono registrate criticità durante le ore di picco del traffico mattutino, mentre la situazione della viabilità è costantemente tenuta sotto controllo dalla Polizia Locale e dalle squadre della segnaletica.

Attivo il monitoraggio anche sui 61 plessi scolastici cittadini, alcuni dei quali di realizzazione particolarmente vetusta e che possono dunque presentare criticità. Al momento si sono rilevate infiltrazioni non significative in alcuni plessi, uno dei quali già oggetto di lavori di rifacimento della copertura, ancora in corso, mentre sugli altri sono all’opera le squadre del settore Reti e Manutenzione al fine di risolvere il problema in tempi brevi.

Rilevata invece una criticità, per infiltrazioni dalla pavimentazione, al plesso dell’infanzia di Piragineti, che hanno indotto il Sindaco alla emanazione di ordinanza di sospensione delle attività didattiche per oggi, 16 marzo, e domani, 17 marzo, finalizzata a consentire gli interventi per l’individuazione della fonte del problema e la relativa soluzione.

Non è stato necessario finora interdire alcun tratto di viabilità comunale, ivi compresi i sottopassi ferroviari, i quali restano comunque sotto osservazione. Sono attivi tutti gli impianti idrovori presenti sulle aree urbanizzate depresse ed al momento non si registrano criticità rilevanti.

La perturbazione meteorologica continuerà anche nelle prossime ore e per l’intera giornata di domani ma dovrebbe mantenere un carattere costante. Il Centro di Protezione Civile Comunale è stato riconvocato dal Sindaco Flavio Stasi alle ore 15.00 per un aggiornamento della situazione sulle infrastrutture comunali ed eventuali ulteriori provvedimenti.