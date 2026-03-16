Fiera di San Giuseppe, Caligiuri (PD Cosenza): “Subito interventi per gli ambulanti e un confronto istituzionale sulla gestione dell’emergenza”

“La situazione che si sta registrando in queste ore nell’area della Fiera di San Giuseppe a Cosenza impone una assunzione di responsabilità chiara e immediata da parte dell’amministrazione comunale.

Il maltempo che ha colpito la città ha prodotto danni rilevanti a numerosi stand e messo in seria difficoltà molti ambulanti che, da ieri sera, stanno affrontando condizioni estremamente complesse nel tentativo di salvare merci e strutture di lavoro. Una situazione che si è verificata nonostante le condizioni meteo avverse fossero state già segnalate nelle ore precedenti con specifiche allerte, e che dunque avrebbe richiesto una particolare attenzione organizzativa e preventiva.

Dietro ogni banco ci sono famiglie, sacrifici e attività che trovano proprio nella Fiera uno dei momenti più importanti dell’intero anno lavorativo.

Di fronte a quanto sta accadendo non può esserci spazio per inerzie o ritardi.

È necessario che il Comune intervenga rapidamente con misure concrete per sostenere gli operatori colpiti e garantire condizioni adeguate di sicurezza e operatività nell’area fieristica.

Ritengo indispensabile adottare alcune iniziative urgenti.

In primo luogo, è necessario predisporre provvedimenti di ristoro e di risarcimento per i danni subiti, valutando tutte le forme possibili di sostegno economico e di agevolazione per gli operatori colpiti dal maltempo.

In secondo luogo, occorre intervenire sulla messa in sicurezza dell’area fieristica, garantendo condizioni adeguate affinché gli ambulanti possano continuare a lavorare senza ulteriori rischi e con il supporto logistico necessario.

Chiedo inoltre che venga convocato un incontro urgente con le associazioni dei commercianti, degli ambulanti e degli artigiani, per definire insieme un piano di interventi immediati a sostegno di chi ha subito danni e per valutare ogni soluzione utile a salvaguardare questa edizione della fiera.

Infine, ritengo opportuno che il Consiglio comunale affronti formalmente la questione, aprendo una discussione pubblica e trasparente su quanto accaduto e sulle misure da adottare per tutelare una manifestazione che rappresenta un pezzo fondamentale della storia e dell’economia cittadina.

La Fiera di San Giuseppe è una tradizione che appartiene alla città e chi ogni anno la rende possibile con il proprio lavoro non può essere lasciato solo di fronte a eventi di questa portata. Le istituzioni hanno il dovere di intervenire con tempestività e responsabilità”. Lo afferma in una nota Rosi Caligiuri – Segretaria cittadina Partito Democratico Cosenza.