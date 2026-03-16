Cassano All’Ionio, Luigi Garofalo eletto alla Provincia: “Grazie alla squadra del territorio. Ora al lavoro su viabilità, scuole e ambiente”

Il consigliere comunale di Cassano all’Ionio Luigi Garofalo, eletto nei giorni scorsi anche consigliere della Provincia di Cosenza al termine della recente tornata elettorale che ha visto prevalere il centrodestra unito con l’elezione di Biagio Faragalli alla presidenza, esprime soddisfazione per il risultato raggiunto e rivolge un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito a questo importante traguardo politico e istituzionale.

«Desidero innanzitutto ringraziare i colleghi consiglieri comunali di Cassano per il sostegno e la fiducia dimostrata – dichiara Garofalo – così come il sindaco Gianpaolo Iacobini, con il quale condividiamo quotidianamente un percorso amministrativo improntato alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio».

Un ringraziamento particolare viene rivolto a Gianluca Gallo, coordinatore provinciale di Forza Italia e assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, «per la fiducia accordatami e per aver creduto sin dall’inizio in questo percorso politico e amministrativo. Il suo incoraggiamento e la sua guida hanno contribuito a rafforzare un progetto politico che guarda alla crescita della provincia e al protagonismo dei territori».

Un ringraziamento viene rivolto anche alla consigliera regionale Elisabetta Santoianni «per l’attenzione e il sostegno avuto durante questo percorso».

Guardando al nuovo incarico, Garofalo sottolinea l’impegno che intende portare avanti a Palazzo della Provincia: «Da consigliere provinciale lavorerò con senso di responsabilità per seguire da vicino le esigenze dei territori. Le priorità su cui intendo concentrarmi riguardano in particolare la viabilità, l’edilizia scolastica e le politiche ambientali, temi fondamentali per garantire servizi efficienti ai cittadini e proseguire nel percorso di rilancio della provincia già avviato negli ultimi anni».

In conclusione, Garofalo richiama anche l’attenzione sul prossimo appuntamento elettorale: «Il 22 e 23 marzo i cittadini saranno chiamati ad esprimersi sul referendum costituzionale relativo alla riforma della giustizia. Invito tutti a partecipare al voto e a sostenere convintamente il Sì: un voto favorevole alla riforma rappresenta una scelta importante per costruire una giustizia più moderna, equilibrata ed efficiente al servizio del Paese».