Medici e cultura, a Cosenza nasce la rassegna “Temporanee distrazioni”

Nasce a Cosenza “Temporanee distrazioni”, una nuova rassegna culturale promossa dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cosenza con l’obiettivo di mettere in luce il volto più umano e culturale della professione medica.

L’iniziativa intende raccontare i medici non solo come professionisti della salute, ma anche come persone ricche di passioni, curiosità e sensibilità verso i temi sociali e culturali. Il progetto si svilupperà attraverso una serie di incontri periodici che offriranno spazio ai talenti e agli interessi dei professionisti della sanità, contribuendo a delineare una figura di medico sempre più completa e attenta alla comunità. L’Ordine diventerà così un luogo di confronto e di espressione culturale, aperto anche alla collaborazione con altri ambiti disciplinari.

«Con questa rassegna vogliamo offrire uno sguardo diverso sul ruolo del medico – spiega la presidente dell’Ordine, Agata Mollica – valorizzando quelle passioni e quei percorsi culturali che contribuiscono a formare professionisti sensibili e profondamente inseriti nella realtà sociale».

Il primo appuntamento della rassegna è dedicato al tema “Pasolini e San Paolo: l’ultimo scandalo”, un incontro che intreccia letteratura, storia e riflessione culturale attorno alla figura di Pier Paolo Pasolini e al suo rapporto con il pensiero paolino. A intervenire saranno il medico e autore Ilario Quirino, autore del libro “Pasolini sulla strada di Tarso”, il presidente della Fondazione Riccardo Misasi Maurizio Misasi e la docente del Liceo Classico Bernardino Telesio Francesca Costanzo. L’incontro si terrà il 13 marzo 2026 alle ore 17.30 nella sala convegni dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Cosenza, in via Suor Elena Aiello 22, e rappresenta il primo passo di un percorso culturale destinato a crescere nel tempo, rafforzando il dialogo tra medicina, cultura e società.