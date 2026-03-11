“Una nuova paura andò a sommarsi alla precedente. La paura di non arrivare a sapere, il terrore di morire per niente” - Paco Ignacio Taibo II
CalabriaCosenza

Gli studenti di Corigliano-Rossano entrano negli Studios: a “In Primo Piano” nasce il pubblico delle scuole

Gli Studios aprono le porte alle scuole. Da oggi, mercoledì 11 marzo, la trasmissione In Primo Piano accoglierà ogni settimana un pubblico speciale: gli studenti. Non saranno semplici spettatori, ma parte attiva della puntata, con la possibilità di porre domande e confrontarsi direttamente con gli ospiti in studio.

Hanno già aderito alla convenzione l’Istituto di Istruzione Superiore Palma Green Falcone e Borsellino di Corigliano-Rossano e l’Istituto Comprensivo Amarelli di Corigliano.

 

Nella puntata in onda questa sera, mercoledì 11 marzo alle ore 19:20 su TEN (canale 12 del digitale terrestre) e alle 21:00 sulla pagina Facebook de Il Mio Giornale, hanno partecipato gli studenti delle classi terze dell’indirizzo Grafica e Comunicazione dell’IIS Palma Green Falcone e Borsellino e alcuni alunni della scuola secondaria di primo grado del plesso Donnanna dell’Istituto Comprensivo Amarelli.

 

Il tema della puntata è stato il Festival di Sanremo e la promozione delle eccellenze calabresi a Casa Sanremo.

“I nostri ragazzi sono rimasti estremamente entusiasti dell’esperienza – racconta la professoressa Anna Brunetti dell’istituto Palma – e siamo felici di proseguire questo percorso di collaborazione con GG Studios con futuri progetti di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), per far conoscere agli studenti come nasce una trasmissione televisiva e quale lavoro si svolge dietro le quinte di una redazione”.

 

Durante la puntata gli studenti hanno potuto interagire con gli ospiti in studio. Ad accoglierli è stato il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, che ha anche avanzato l’ipotesi di portare l’esperienza di Casa Sanremo Tour nella città.

In studio erano presenti anche Pietro Giovanni Tangari, maestro pizzaiolo di Cariati, e Maria Rosaria Bianco, direttrice della Maros in Teatro. In collegamento è intervenuto il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo. È stato inoltre letto un messaggio inviato dal maestro orafo Michele Affidato, impossibilitato a partecipare per motivi di salute. Nel suo intervento ha sottolineato il ruolo che la Calabria è riuscita a ritagliarsi all’interno della manifestazione: “La nostra terra, ricca di storia, di cultura e di straordinarie capacità creative, dimostra ancora una volta di poter essere protagonista anche in contesti di grande rilevanza nazionale. Portare la Calabria dentro un evento così prestigioso significa raccontarne il valore, la dignità e la forza culturale”.

 

Una puntata ricca di spunti, durante la quale i ragazzi si sono confrontati su come promuovere le eccellenze calabresi anche oltre i confini regionali e su quali percorsi possano portare giovani con ambizioni a realizzare i propri sogni.

 

L’iniziativa segna l’inizio di un percorso che punta ad avvicinare sempre di più i giovani al mondo dell’informazione e della comunicazione, trasformando la televisione in uno spazio di dialogo, formazione e partecipazione.

