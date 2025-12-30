Il messaggio di auguri del presidente della Provincia di Cosenza ai cittadini: da Lamensa uno sguardo al 2025 e la speranza di un 2026 migliore

In occasione della conclusione dell’anno 2025 e dell’inizio del nuovo anno, il Presidente della Provincia di Cosenza, Giancarlo Lamensa, rivolge un sentito messaggio di auguri a tutte le cittadine e a tutti i cittadini del territorio provinciale.

«Il 2025 che si avvia alla conclusione è stato un anno complesso, segnato da sfide importanti a livello internazionale e nazionale – dichiara il Presidente Lamensa –. Le guerre che continuano a funestare diverse parti del mondo ci ricordano quanto siano fragili la pace e la sicurezza, mentre le difficoltà economiche hanno inciso profondamente sulla vita quotidiana di molte famiglie, imprese e lavoratori».

«In questo contesto – prosegue – le nostre comunità hanno dimostrato, ancora una volta, grande senso di responsabilità, solidarietà e capacità di resistenza. Valori che rappresentano la vera forza del nostro territorio e che devono continuare a guidarci anche nel futuro».

Il Presidente sottolinea l’impegno dell’Amministrazione provinciale «a proseguire il lavoro avviato, sostenendo lo sviluppo locale, la coesione sociale e il dialogo tra istituzioni e cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili e alle nuove generazioni».

«L’auspicio – conclude Lamensa – è che il 2026 possa essere un anno migliore, segnato da maggiore stabilità, crescita e pace. Un anno in cui tornare a credere con fiducia nel futuro, costruendo insieme, giorno dopo giorno, una Provincia di Cosenza più giusta, unita e solidale».