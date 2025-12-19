“Un giorno in Archivio”: percorsi educativi per bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni all’Archivio di Stato di Cosenza

A partire dal mese di gennaio 2026, l’Archivio di Stato di Cosenza apre le sue porte a bambini e ragazzi in età scolare con “Un giorno in Archivio”, un programma di visite guidate e laboratori educativi pensati per avvicinare le nuove generazioni alla storia e alla memoria del territorio in modo coinvolgente e accessibile.

L’iniziativa è rivolta a tre fasce di età:

6–10 anni

11–13 anni

14–17 anni

Ogni visita guidata o laboratorio viene strutturato specificamente in base all’età e alle esigenze dei partecipanti, con linguaggi, contenuti e attività calibrati per favorire comprensione, partecipazione e curiosità.

L’Archivio di Stato di Cosenza si propone così non solo come luogo di conservazione, ma come spazio educativo vivo, aperto alla comunità e capace di dialogare con i più giovani attraverso esperienze dirette e formative.

Durante le attività, i partecipanti potranno:

scoprire cos’è un Archivio di Stato e quali funzioni svolge;

osservare da vicino diverse tipologie di documenti originali;

partecipare ad attività pratiche e laboratoriali pensate per la propria fascia d’età;

visitare la mostra in corso nel periodo della visita.

Le attività si svolgono in piccoli gruppi (massimo 15 partecipanti). È richiesta la presenza di genitori o tutori.

Le visite sono esclusivamente su prenotazione. La partecipazione è gratuita.

Orari delle visite guidate e dei laboratori:

Lunedì – Mercoledì: 9.00 – 16.30

9.00 – 16.30 Giovedì – Venerdì: 9.00 – 15.00

Prenotazioni

Le richieste di prenotazione devono essere inviate esclusivamente via e-mail all’indirizzo:

📧 as-cs@cultura.gov.it

Nella mail è necessario indicare un recapito telefonico, per consentire comunicazioni più rapide.

La prenotazione sarà considerata valida solo dopo la ricezione della mail di conferma, con l’indicazione di data e orario della visita.

L’Archivio di Stato di Cosenza offre inoltre la possibilità di sostenere le proprie attività culturali ed educative attraverso una donazione telematica, effettuabile tramite il totem presente in sede: un contributo concreto per la tutela del patrimonio documentario e lo sviluppo di laboratori dedicati alle nuove generazioni.

📞 Per informazioni: 0984 791790

“Un giorno in Archivio” rappresenta un’opportunità per imparare divertendosi e per costruire, fin da giovani, un legame consapevole con la storia e la memoria collettiva.