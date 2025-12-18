Natale a Frascineto: magia e tradizione con il Presepe Vivente nel centro storico di Eianina

Il Natale a Frascineto assume un fascino unico grazie al Presepe Vivente nel centro storico di Eianina, un’esperienza che unisce storia, cultura e spiritualità. Tra vicoli, luci soffuse e antiche dimore si racconta la nascita di Gesù e si rivivono gli antichi mestieri. Le scenografie naturali del paese, illuminate da candele e luci calde, creano un’atmosfera raccolta e suggestiva, Passeggiare tra i vicoli significa scoprirne la magia, respirare l’autenticità del piccolo centro arbëreshë e vivere un Natale fatto di emozione e bellezza.

Il Presepe Vivente curato dall’Associazione turistica pro-loco “V. Dorsa” di Frascineto, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, riesce a coinvolgere attivamente anche la popolazione. Il presidente della pro-loco Mariarosa Cocchiararo, nel presentare l’iniziativa, ha affermato che: “Il Presepe Vivente è l’occasione che attraverso la magia del periodo natalizio riesce a promuovere e far conoscere la bellezza di un centro storico in parte spopolato ma testimone di una lunga storia e vitalità. Attraverso gli antichi mestieri e la Natività sarà possibile entrare, dopo tanti anni, in abitazioni e palazzi antichi ormai disabitati da tempo”.

L’edizione 2025 avrà luogo il 22 e il 23 Dicembre dalle 18:30. Lungo il percorso saranno presenti stand enogastronomici. Le due giornate saranno allietate da canti natalizi tradizionale e dalle musiche antiche degli Zampognari.