Falsetta e Giannicola (Templari Federiciani) ringraziano We Breast e la deputata Simona Loizzo: “Aiutano la donna a non sentire il peso della malattia e a percepire la leggera armonia della bellezza del suo essere”

Un grande successo quello dell’Intergruppo Parlamentare sui tumori al seno e di We Breast, presieduto dalla Deputata Simona Loizzo, dal quale è scaturito quel valore aggiunto che bypassa ogni parola e che va oltre la diagnosi.

E’ quanto dichiarano in una nota congiunta il Gran Priore per la Calabria Filomena Falsetta e il Comandante Generale della Legione Militia Clementie Dario Giannicola, del Sovrano Ordine Monastico Militare dei Cavalieri Templari Federiciani.

Un successo straordinario, che ha unito moda, arte e impegno sociale nella maestosa cornice del Salone degli Specchi della Provincia di Cosenza, insieme al centro oncologico Oncomed, e che ha visto la partecipazione di pazienti, medici, istituzioni e cittadini.

Tra le istituzioni presenti il Provveditore agli Studi della Provincia di Cosenza, la Dott.ssa Loredana Giannicola e il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Cosenza Col. Andrea Mommo.

Pertanto, desideriamo rivolgere il nostro plauso all’On. Simona Loizzo per aver affiancato al linguaggio comune e a quello specialistico della malattia, un canale non verbale, attraverso il quale trasmettere emozioni, idee, concetti.

La Deputata presiede un Intergruppo che riunisce esponenti di diverse forze politiche, ed è nota per la sua battaglia sui farmaci innovativi e rivolta a garantire equità nell’accesso alle cure, nonchè per aver promosso un cambio di paradigma nella gestione del tumore al seno, conferendo modernità e innovazione al sistema sanitario nazionale.

Non possiamo, dunque, che esserLe grati – concludono Falsetta e Giannicola -, per questa presa in carico globale, che va oltre la semplice eradicazione del tumore, e che “aiuta la donna a non sentire il peso della malattia, ma a percepire la leggera armonia della bellezza del suo Essere”.