San Giovanni in Fiore, finanziato con 40mila euro il progetto “Coschino Art”

Il progetto del Comune di San Giovanni in Fiore “Coschino Art” è stato finanziato dalla Regione Calabria con 40mila euro nell’ambito della Linea 2 dell’Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale”.

Si tratta di un intervento di rigenerazione urbana a base culturale che punta a trasformare il quartiere Coschino in un vero e proprio museo a cielo aperto.

«Con questo progetto valorizziamo un quartiere storico della nostra città investendo sulla creatività, sull’arte pubblica e sulla partecipazione della comunità», dichiara la Sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che precisa: «Murales d’autore, residenze artistiche, laboratori permanenti e percorsi narrativi accessibili racconteranno identità, memorie e mestieri del quartiere, coinvolgendo attivamente cittadini, scuole, associazioni e imprese locali».

Il progetto partirà a breve e sarà l’ennesimo intervento di rigenerazione urbana ideato, gestito e concluso dall’Amministrazione comunale guidata da Rosaria Succurro.

«‘Coschino Art’ sarà un esempio di arte vivente che – conclude la Sindaca Succurro – concorre allo sviluppo, alla coesione sociale e alla crescita urbana. San Giovanni in Fiore continua a investire nella cultura come motore del futuro”.