Caloveto, lo sport è coesione e orgoglio comunitario. Mazza: “La nuova Caloveto è esempio di passione e identità”

Tre vittorie su tre e tanto entusiasmo attorno alla Nuova Caloveto Calcio, impegnata quest’anno nel campionato di Terza Categoria. Sugli spalti, insieme ai tifosi e ai dirigenti che hanno assistito domenica scorsa alla terza giornata di campionato, anche il Sindaco Umberto Mazza, a testimonianza della vicinanza dell’Amministrazione comunale a una realtà che, oltre i risultati sportivi, rappresenta un presidio sociale, un luogo di aggregazione e di identità collettiva.

LO SPORT COME STRUMENTO DI COESIONE DELLA COMUNITÀ

Per l’Amministrazione comunale – sottolinea il Primo cittadino – sostenere la squadra non è solo un gesto simbolico, ma un modo per promuovere lo spirito di comunità, la partecipazione e il senso di appartenenza. In un tempo in cui le piccole comunità cercano occasioni per ritrovarsi e condividere, il campo sportivo diventa quindi spazio di incontro, di educazione e di orgoglio territoriale. Dal canto suo la Nuova Caloveto Calcio, con la sua dirigenza e il suo presidente Pasquale Madeo e i risultati che sta impilando come le tre vittorie su tre giornate di campionato, incarna esattamente questo spirito che è fatto di passione, sacrificio e continuità.

IL GESTO SIMBOLICO DELLA SQUADRA CHE OMAGGIA IL SINDACO DELLA TUTA

Al termine della bellissima vittoria di domenica scorsa contro la Polisportiva Arberia, vinta per 2-1, il sodalizio biancoverde ha voluto omaggiare il Sindaco con una tuta ufficiale della squadra. Un gesto semplice ma carico di significato, a suggellare un legame che unisce istituzioni, sport e cittadinanza in un unico progetto di crescita condivisa.

LA CALOVETO CHE CRESCE ANCHE ATTRAVERSO LO SPORT

L’Esecutivo civico – conclude Mazza – continuerà a sostenere lo sport come fattore educativo e sociale, capace di trasmettere ai più giovani valori di lealtà, impegno e rispetto reciproco. Ogni vittoria, dentro e fuori dal campo, è la conferma che una comunità unita vince sempre due volte: nello sport e nella vita.