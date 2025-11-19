Tarsia, quattro e-bike per contrastare la sedentarietà: Comune e Rwe lanciano il progetto di mobilità sana e sostenibile

La Calabria continua a registrare numeri allarmanti sul fronte della salute pubblica: oltre il 35% degli adulti risulta completamente sedentario, mentre quasi il 47% della popolazione si colloca tra sovrappeso e obesità. Un quadro che incide profondamente sulla qualità della vita e che rende necessario promuovere, con continuità, iniziative capaci di incentivare il movimento e comportamenti più sani. È in questo scenario che l’Amministrazione Comunale, grazie alla collaborazione con RWE Renewables Italia, mette a disposizione della comunità quattro biciclette elettriche a pedalata assistita con l’obiettivo di diffondere una cultura della mobilità attiva e sostenibile.

UN INVESTIMENTO PER EDUCARE AL MOVIMENTO E ALL’AMBIENTE

È quanto fa sapere il Sindaco Roberto Ameruso, spiegando che le nuove bici elettriche saranno utilizzate per progetti educativi, attività scolastiche, percorsi turistici e iniziative anche nella più ampia visione di fruizione del patrimonio storico e ambientale che ricade nel territorio comunale, creando opportunità per muoversi e conoscere, quotidianamente e responsabilmente, il territorio. L’obiettivo – sottolinea il Sindaco – è stimolare stili di vita più attivi e consapevoli, soprattutto tra i giovani, offrendo strumenti semplici e immediati per contrastare abitudini sedentarie sempre più diffuse.

AMERUSO: TURISMO LENTO E BENESSERE PER UNA DESTINAZIONE ESPERIENZIALE

Promuovere la mobilità dolce – aggiunge il Primo cittadino – significa favorire stili di vita salutari e, allo stesso tempo, sostenere un modello di turismo lento, a misura di persona. Tarsia sta costruendo una destinazione esperienziale che mette insieme ambiente, benessere e memoria dalla Riserva del Lago di Tarsia al Campo di Ferramonti, il nostro territorio offre scenari ideali per vivere esperienze autentiche, immerse nella natura e nella storia.

UN PATTO TRA COMUNE E IMPRESA PER UNA COMUNITÀ PIÙ ATTIVA

La collaborazione con RWE Renewables Italia consolida un modello di responsabilità condivisa orientato alla promozione della sostenibilità ambientale. Grazie al contributo della società, il Comune dispone ora di mezzi moderni, a impatto zero, da utilizzare in attività sociali, formative e di sensibilizzazione.

TARSIA GUARDA A UN FUTURO PIÙ SANO E CONSAPEVOLE

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale compie, quindi, un passo ulteriore verso una comunità più attiva e più attenta alla salute con l’intento di tradurre un’emergenza regionale in un’opportunità locale e, dunque, di incoraggiare il movimento, educare alla sostenibilità e rendere il territorio un luogo da vivere da vivere a pieno.