“Non esistono i coraggiosi, solo persone che accettano di andare a braccetto con la loro paura” - Luis Sepúlveda
HomeCalabriaCosenzaFirmato a Palazzo dei Bruzi l'accordo di valorizzazione e l'atto di trasferimento...
CalabriaCosenza

Firmato a Palazzo dei Bruzi l’accordo di valorizzazione e l’atto di trasferimento dal Demanio al Comune di Cosenza delle Ex Scuderie della Caserma “Fratelli Bandiera”. Diventerà un nuovo Polo Culturale

E’ stato un cammino, per certi versi anche contorto e difficile, ma che oggi consegna alla città di Cosenza una struttura particolarmente importante, non solo per il rilievo e il valore storico che hanno le ex scuderie della Caserma Fratelli Bandiera, ma anche perché questa prossima realizzazione completerà quell’intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’intero complesso monumentale di San Domenico che donerà alla città un ulteriore e significativo spazio culturale”.

Lo ha detto il Sindaco Franz Caruso in occasione della sottoscrizione questa mattina a Palazzo dei Bruzi dell’accordo di valorizzazione e dell’atto di trasferimento dal Demanio regionale al Comune di Cosenza, delle ex scuderie della Caserma “Fratelli Bandiera”. Alla firma dell’accordo hanno preso parte anche il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio, Ing.Giovanni Zito, la Soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Catanzaro e Crotone, Arch.Stefania Argenti e la Dottoressa Paola Aurino, Soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza. All’incontro che è seguito alla sottoscrizione dell’accordo hanno, inoltre partecipato, anche il consigliere delegato del Sindaco al CIS, Francesco Alimena, Salvatore Modesto, dirigente del Settore Infrastrutture del Comune di Cosenza, che, insieme al Rup, Maria Colucci, hanno partecipato ai tavoli istituzionali e tecnici che hanno contrassegnato l’iter procedurale che ha preceduto la firma dell’accordo e dell’atto di trasferimento. L’accordo prevede, inoltre, che la struttura continuerà ad ospitare i monaci oblati in maniera permanente (in sala presente il vicario dell’Arcivescovo, Mons,Giovanni Checchinato, Don Michele Fortino). L’investimento previsto è di 2 milioni e 300 mila euro, risorse provenienti dal CIS e che saranno investite sull’immobile per riqualificarlo, attraverso il II lotto dei lavori legati al Contratto Istituzionale di Sviluppo. Obiettivo generale è la salvaguardia del bene culturale, la sua fruibilità e accessibilità, nonché la sua valorizzazione come Polo culturale. “Noi – ha sottolineato il Sindaco nel corso dell’incontro seguito alla firma – non abbiamo fatto investimenti su scatole vuote. Non abbiamo speso cinque milioni di euro e oltre nel recupero e ristrutturazione dell’ex Caserma Fratelli Bandiera, oggi complesso monumentale di San Domenico, per destinarli ad attività sporadiche o a funzioni di ufficio. L’abbiamo, invece, riempita di contenuti, perché abbiamo portato nella città di Cosenza e nel suo centro storico l’Università della Calabria e abbiamo dato vita ad immobili che vita non avevano, che erano chiusi e che non avevano nessuna finalità. Noi, invece, li abbiamo recuperati e li abbiamo destinati a nuova vita perché quando sarà completato il percorso universitario e i corsi entreranno a regime, saranno 800 gli studenti che fruiranno del complesso di San Domenico per studiare, ma saranno gli stessi a rendere viva e vitale la nostra città e il nostro centro storico”. Il Sindaco ha poi sottolineato la sinergia stabilita tra Comune, Demanio e le due Soprintendenze. “Grazie a questo lavoro sinergico delle diverse figure e componenti che oggi hanno consentito di sottoscrivere questo passaggio dal Demanio al Comune di questo ulteriore tassello del complesso di San Domenico – ha rimarcato Franz Caruso – trasferiremo ulteriori funzioni a quel complesso. Questo ampio spazio sarà destinato, se sarà possibile, ad aula magna dell’Università della Calabria, a corsi della stessa università, ma soprattutto ad esposizioni museali e a sala convegni e riunioni per l’Amministrazione e la città. Insomma – ha aggiunto il primo cittadino – avremo di fronte un ulteriore Hub Culturale”. Franz Caruso, senza enfatizzazioni che farebbero pensare ad una giornata storica preferisce definirla “una giornata importantissima, che dà anche il segno di come sia importante la sinergia istituzionale. E’ significativo quando le istituzioni si ritrovano nella realizzazione di interventi che hanno un solo scopo: quello di rendere più bella e più attrattiva la nostra città e, insieme ad essa, i nostri beni culturali. Il nostro complesso monumentale di San Domenico è uno dei punti più caratteristici e più belli di Cosenza ed è la cerniera tra la città vecchia e la nuova, ma ha una storia e una tradizione che vanno salvaguardate, se è vero come è vero che quel complesso ha ospitato Tommaso Campanella”. Un aspetto sul quale il Sindaco è ritornato anche al termine dell’incontro di questa mattina, quando ha ricordato che “la nostra visione è quella di rivitalizzare il centro storico, di rifunzionalizzare tutti gli interventi pubblici a contenuti particolari e soprattutto puntare al recupero dell’identità e della cultura della nostra città. Tutti i nostri edifici pubblici stanno subendo interventi importanti di recupero e restauro e abbiamo messo in campo interventi che superano i 130 milioni di euro. Neanche il programma Urban era risucito a fare tanto – ha sottolineato con una punta di orgoglio Franz Caruso-. La nostra è un’Amministrazione diligente grazie alla quale abbiamo realizzato il 90% degli interventi di Agenda Urbana 1, aspetto che ci ha permesso di avere anche una premialità”. E ha chiuso con un auspicio: “la nuova vita che riceverà il centro storico dalla presenza degli studenti dell’Unical mi auguro possa invogliare gli imprenditori privati a recuperare i manufatti presenti nel centro storico sì da rimettere in moto anche l’economia cittadina”. Il Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio, Ing.Giovanni Zito, ha evidenziato il completamento del percorso sinergico che ha visto impegnati non solo gli uffici dell’Agenzia del Demanio, del Ministero della Cultura e del Comune, ma anche i rappresentanti della Curia. “L’iter – ha sottolineato Zito -è stato completato in pochissimi mesi e siamo stati abbastanza veloci, così come abbiamo sposato appieno le idee del Comune sulla destinazione ultima dell’immobile. L’operazione consentirà di andare a riempire quello che potrebbe essere visto come un vuoto urbano. Recuperare la storia di questo complesso nel rispetto di alcuni utilizzi, significa anche soddisfare un’esigenza della collettività”.

L’Arch.Stefania Argenti, in rappresentanza del MIC e soprintendente ABAP per le province di Catanzaro e Crotone, ha chiarito la sua presenza a Cosenza, “perché – ha spiegato – ad agosto c’è stata la formalizzazione del processo di riorganizzazione del Ministero che ha visto la soppressione del segretariato regionale MIC Calabria che aveva brillantemente avviato l’iter amministrativo per poter arrivare oggi a sottoscrivere l’accordo. Abbiamo ereditato, tra agosto e settembre – ha aggiunto Stefania Argenti – un procedimento in itinere, ma, grazie alla sinergia che contraddistingue gli istituti Mic della Calabria, siamo riusciti a concludere il procedimento che dà grande valenza alla meravigliosa città di Cosenza”. Soddisfazione per il risultato conseguito è stata espressa anche dalla Dottoressa Paola Aurino, Soprintendente all’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza per un lavoro che ha giudicato certamente complesso, ma molto esaustivo.

Articolo PrecedenteCosenza, individuati e multati i primi incivili dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Caruso: “Tolleranza zero contro i maleducati. Le video-trappole stanno funzionando”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Reggio Calabria, professoressa presta soccorso durante una cerimonia religiosa: encomio ufficiale e riflettori sull’impegno della scuola nella formazione al primo soccorso

Reggio Calabria: mostra “Buratto, Fili, Bastoni” al Castello. Caracciolo: «Un’esposizione emozionante che arricchisce l’offerta culturale della città»

Presentazione Rete sentieristica, Montuoro: “la nuova rotta della sostenibilità parte dall’unione di parchi e cammini”

Cosenza, individuati e multati i primi incivili dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti. Caruso: “Tolleranza zero contro i maleducati. Le video-trappole stanno funzionando”

Tragedia di Calimera, CNDDU: “Appello alla tutela dell’infanzia e alla prevenzione del disagio familiare in occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia”

Contratti pirata in pubblici esercizi, Fipe: “Serve una legge chiara”

Tarsia, quattro e-bike per contrastare la sedentarietà: Comune e Rwe lanciano il progetto di mobilità sana e sostenibile

Lamezia, uccise il figlio 30enne: padre rinviato a giudizio

Emergenza abitativa a Cosenza, Orrico a Furgiuele: “Strumentalizzare le famiglie in difficoltà è inaccettabile”

Serie A1 Pallanuoto femminile, Smile Cosenza travolge la Locatelli Genova: quarta vittoria consecutiva

Olivicoltura calabrese: ASPROL organizza la Giornata Dimostrativa per innovazione e qualità dell’olio EVO

Cosenza, Turco difende Caruso e attacca Bozzo: “Il dissesto è eredità della passata amministrazione”

Monterosso Calabro celebra la XVI Festa dell’Accoglienza con il Maestro Michele Affidato

Lamezia Terme, “Proiezioni di Comunità” prosegue con Genovese e Manetti Bros: cinema e territori al centro

Antonino Putortì è il nuovo presidente SIMPE Calabria: al centro ricerca, diritti e rete pediatrica

La Calabria punta sul welfare: concluso all’UMG il Master sul Terzo settore finanziato dalla Regione

“Rapsodie Agresti Calabriae”: un week-end tra musica, pittura e teatro

Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini: la FISM Reggio Calabria promuove la “Marcia della Pace dei Bambini” in collaborazione con UNICEF

“Le interviste di Dio”, lo scritto inedito di Roberto Pennisi

Nuova viabilità per il centro storico di Catanzaro: da lunedì 24 novembre cambiano i percorsi degli autobus extraurbani

FIT-CISL Calabria, a Pizzo un evento per la Giornata contro la violenza sulle donne: riflessione, testimonianze e impegno sindacale

Catanzaro, la Casa di Nemo rinasce: uno spazio sicuro per ricucire i legami familiari

Lamezia, agli sgoccioli l’attesa per la nuova scuola dell’infanzia: laboratori e ambienti innovativi in arrivo

Cosenza, la Caserma F.lli Bandiera passa al Comune

FdI accusa il Comune di Corigliano-Rossano: “La pesca crolla e il mercato è fermo”

Falcomatà accoglie il nuovo Presidente dell’Autorità Portuale Piacenza: “Collaborazione decisiva per il futuro di Gioia Tauro”

Regione, Tridico: “Nel prossimo Consiglio si discuterà l’ennesimo pacchetto di poltrone mentre la Calabria affonda. Ecco il vero progetto della maggioranza”

Villa San Giovanni accende la magia: al via la terza edizione della Festa delle Candele in Piazza Valsesia per l’intera giornata

Nella sede Interpol di Lione il workshop dei Focal point e degli investigatori del progetto I-Can. Nel 2025 record di arresti: 66 persone collegate...

Infezioni in ambito sanitario: a Cosenza la prima giornata di aggiornamento tecnico

Marijuana e cocaina nascosta in auto abbandonata: denunciata la proprietaria del veicolo a Tropea (VV)

MusicAMA Calabria, l’ensemble Festina Lente omaggia Palestrina a Lamezia Terme

Inchiesta su istituto “Pertini-Santoni” di Crotone: un arresto e due sospensioni per vice preside e vicaria

Incontro dei rappresentanti del PD catanzarese sulla collocazione della sede del nuovo Hub ospedaliero della città, Alecci: “Ferma volontà di trovare la soluzione migliore...

Nuovo ospedale di Cosenza, Greco (Casa Riformista-Italia Viva): “Occhiuto coinvolga sindaci e rettore”

Chiusura temporanea dell’ufficio postale di Roccella Ionica: l’appello del movimento “Roccella in Comune” a Poste Italiane

Sedicenne arrestato per spaccio dalla polizia di Crotone: in casa 90 grammi di hashish. Aveva anche una cartuccia

Giornata Mondiale Infanzia, Marziale: “La tutela dei minori è una farsa istituzionale vergognosa”

Unità cinofila “Manco” scopre quasi due chili di droga in uno stabile abbandonato a Bianco (RC)

Appuntamento importante a Rende per professionisti ed imprese: “Bilateralità, formazione e welfare: obbligo contrattuale o leva di competitività?”

Incontro della Pro Loco di Cropani sulla promozione della legalità, della sicurezza e della cultura del rispetto

Redel completa le infrastrutture elettriche Atam per la mobilità green di Reggio Calabria

Il 24 novembre l’IPALBTUR “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni ospiterà un incontro formativo dedicato alla sicurezza digitale, alla legalità e al corretto uso del web

Reggio: all’Accademia di Belle Arti coinvolgente incontro con l’artista Alessio Patalocco

Nuovo ospedale di Cosenza, Italia Viva: “Occhiuto coinvolga Caruso, Principe e Greco”

Catanzaro: il France Culture Fest inaugura la sua edizione con l’incontro “Rousseau le visionnaire”

Conpait protagonista al Salone DeGusto di Catanzaro: Musolino e i maestri pasticceri incantano con show cooking e degustazioni

SPAc – South performing and acting, al Teatro Comunale di Badolato la storia di speranza “Fate i tuoni” (21 novembre) e “Giuseppe” (29 novembre)

Consigliera comune Vibo Valentia aggredita in Municipio

Cassano All’Ionio: il Movimento Popolare nomina gli organi statutari

“Salute mentale e dipendenze: un approccio integrato”: oggi pomeriggio incontro a Reggio Calabria

L’arte del pairing dello Chef Francesca Mannis protagonista al Salone deGusto di Catanzaro

Per il secondo anno consecutivo, il comune di Saracena rimborsa il 20% della TARI

“A teatro in famiglia”, il progetto dedicato ai più piccoli all’Auditorium di Filadelfia

Tridico: “Nuove poltrone mentre la Calabria affonda, ecco il vero progetto della maggioranza”

La tripartizione della provincia è stata un fallimento, Fiorita e Mormile sostengano l’azione dei Comuni delle Serre e aprano un confronto istituzionale per la...

Bianco (RC): il fiuto del fido “Manco” che ha aiutato i Carabinieri a ritrovare una notevole quantità di stupefacenti

Sorpreso a cacciare con richiamo acustico: denunciato a Santo Stefano in Aspromonte

Dierre: la sconfitta di Milazzo brucia, ma si riparte subito

La Cucina di Territorio tra Sostenibilità e Diversità Bioculturali”: il 22 novembre incontro a Rende

Campionato Interregionale Calabria 2025 – L’Academy Sport Center di Reggio Calabria apre la stagione con 3 ori, 6 argenti e 2 bronzi

Il 21 novembre la FIT-CISL celebra a Pizzo la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne

Passaggio di consegna FIDAPA Rossano: la nuova presidente è Silvana Scarnati

Il Sindaco Franz Caruso riceve a Palazzo dei Bruzi il direttore generale del Cosenza Calcio, Salvatore Gualtieri

Ponte sullo Stretto, Lega: “Confermata fattibilita’ tecnica da massimi esperti nazionali ed internazionali”

Il musicista e cantautore Sasà Calabrese premiato in Commissione cultura

Cannizzaro: “L’effetto Ryanair prosegue”

Il Presidente ASC Calabria, Antonio Eraclini, eletto Consigliere Nazionale della F.I.I.S. – Federazione Italiana Imprenditori Sportivi

L’assessore Straface incontra Sabina Radu, malata di SLA: “Non è stata, né mai sarà lasciata sola dalla Regione”

Callisto e Persefone svelano la scienza: un viaggio tra mito e conoscenza. Nuova conferenza del Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana al Museo Archeologico di...

Catanzaro: le congratulazioni di Giuliana Furrer per la rielezione di Antonio Tassone a presidente nazionale Assipan

Furgiuele (Lega): “A Cosenza immobile Aterp occupato illegalmente”

JazzAmore: Danilo Rea all’Unical con Moriconi e Bandini, nel nome di Mina

Serra fa sul serio, via libera del Consiglio al ritorno con Catanzaro

Ryanair, a dicembre al via i lavori per gli hangar di Lamezia Terme. Occhiuto: “Vogliamo replicare il modello di Bergamo in Calabria”

Reggio Calabria: il 21 novembre a Palazzo Alvaro il libro “Scampoli di luce” di Domenica Pirilli

Colpisce poliziotto con un pugno davanti al tribunale di Roma: arrestato 26enne originario di Reggio Calabria

La danza che restituisce dignità ai corpi e ai sogni: torna a Corigliano-Rossano “Dance… No limits”, l’evento sociale de I Figli della Luna per...

Tappa reggina per la campagna “Benvenuti in Atelier”: il 19 novembre la designer Barbaro accoglierà gli studenti dell’Università di Reggio

In merito agli articoli su presunti canoni indebiti: chiarimenti di Aterp Calabria

L’aeroporto di Bergamo chiede volo per Reggio Calabria, Wilson: “Se ne può parlare. C’è già un volo da Malpensa, i calabresi sono dappertutto”

Reggio Calabria: didattica innovativa per le scuole al Museo Diocesano

Torna “Voci dal sottosuolo”, una rassegna del Kollettivo Kontrora in collaborazione con Teatro del Carro-Pino Michienzi: dal 30 novembre al 18 gennaio al Teatro...

Occhiuto: “Eliminare tassa sui passeggeri aerei. La paghi la Regione”

Chiusura Viale dei Normanni, dal 22 novembre parte l’inversione del senso di marcia su Corso Mazzini: la nuova viabilità per il centro storico di...

L’ad Wilson all’incontro con i ragazzi della Aircraft Academy di Lamezia Terme: “Ryanair porterà più aerei possibile in Italia dei 300 in arrivo da...

Giffoni incontra la Scuola di Recitazione della Calabria: a Cittanova il racconto del fondatore Claudio Gubitosi

Giordano: “Dopo undici anni finisce l’era Falcomatà: Reggio cerca finalmente aria nuova”

Osservatorio sui lavoratori dipendenti del settore privato, anno 2024: cresce l’occupazione stabile, aumentano gli intermittenti, in flessione i somministrati

Quali sono i temi delle slot più popolari tra i giocatori esperti – l’opinione degli esperti di Magius Casino

“Trame di rinascita – Ago e filo nel tempo”: a Crotone bene confiscato alla ‘ndrangheta diventa laboratorio di cucito e artigianato tessile per donne...

Volley Tonno Callipo: il presidente chiama il Comune di Vibo Valentia alle sue responsabilità

Catanzaro, Scarpino: “Bene pulizia delle strade di competenza provinciale, qual è il cronoprogramma degli interventi?”

Ponte sullo Stretto, Orrico (M5S): “Ennesimo schiaffo su progetto simbolo delle destre”

Viaggiare in treno alla scoperta della Riviera dei Cedri: presentate le proposte per promuovere il turismo scolastico in Calabria grazie alla partnership Ecotur-Trenitalia

Scutellà (M5S): “Calabria ha altre priorità, modifica statuaria non è certamente tra queste”

Lamezia Terme: MusicAMA Calabria accoglie l’arte pianistica di Nikolai Lugansky

Reggina, Torrisi vuole rivoluzionare la difesa: si insiste per Desiato e Giuliodori

Lorica, nuovo lungolago in arrivo: parcheggio, pontile e spazi riqualificati per rilanciare la Sila

Castrolibero ottiene nuovi fondi per la cultura: la Biblioteca “C. Alvaro” si arricchisce di nuovi libri

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook