Cosenza, torna la Festa del Cioccolato: lunedì la presentazione dell’evento

Sarà presentata lunedì 20 ottobre, alle ore 11,00, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, la 22ma edizione della Festa del cioccolato, in programma dal 24 al 26 ottobre a Cosenza, sull’isola pedonale di Corso Mazzini.
La storica manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso, è ideata dalla CNA ed è organizzata dalla Publiepa che ne cura la realizzazione.
La Festa del cioccolato ha assunto, nel corso dei suoi 22 anni di vita, le caratteristiche di appuntamento irrinunciabile dell’autunno cosentino. La manifestazione richiama, infatti, migliaia di visitatori da tutta la Calabria e dal resto del Paese. Anche quest’anno sarà animata dai maestri cioccolatieri calabresi ai quali si affiancheranno quelli provenienti da diverse regioni italiane ed anche dalla Francia.
All’incontro con i giornalisti di lunedì 20 ottobre parteciperanno il Sindaco Franz Caruso, l’Assessore alle attività economiche e produttive Massimiliano Battaglia, il Presidente della CNA, Michele Marchese e l’organizzatore dell’evento Pino De Rose.