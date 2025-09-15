Cosenza, Fondo di produttività 2024: a settembre l’erogazione ai dipendenti provinciali degli istituti contrattuali previsti

La Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, comunica che, a seguito del completamento degli ultimi adempimenti burocratici legati al nuovo percorso finanziario dell’Ente, con particolare riferimento all’approvazione del Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale, con la mensilità di settembre saranno corrisposti ai dipendenti provinciali i compensi relativi al Fondo di Produttività per l’anno 2024.

In particolare, verranno liquidati:

il premio di produttività per il personale dei livelli e l’indennità di risultato dei Responsabili dei Servizi, sulla base dei risultati raggiunti sia individuali sia legati alla più complessiva performance organizzativa dell’Ente;

gli emolumenti relativi a turnazioni e reperibilità;

e l’intero residuo degli altri istituti contrattuali previsti dal fondo stesso.

Una decisione che rappresenta un importante passo avanti nel riconoscimento del merito e dell’impegno di tutto il personale dell’ente, in un contesto di stabilità finanziaria e di rinnovato rapporto di fiducia con i dipendenti: « siamo giunti a questo risultato grazie all’impegno congiunto degli uffici e alla volontà politica di garantire la piena valorizzazione del lavoro svolto dai nostri dipendenti» – ha dichiarato la Presidente Succurro.

Rosaria Succurro conferma inoltre « la volontà di proseguire nella tutela dei diritti del personale e garantendo al contempo la stabilità dell’Ente».

Conclude Succurro: «si è trattato di un percorso complesso, che ha richiesto impegno e responsabilità da parte di tutti. Continueremo a lavorare per garantire stabilità e sviluppo alla nostra Provincia».