Regionali, Anna De Gaio candidata con Fratelli d’Italia a sostegno di Occhiuto

Anna De Gaio ufficializza la propria candidatura alle elezioni regionali del prossimo 5 e 6 ottobre, nella lista di Fratelli d’Italia, a sostegno del Presidente Roberto Occhiuto.

«Ho sempre interpretato l’impegno politico come un atto di responsabilità e dedizione verso la comunità – dichiara Anna De Gaio –. La mia candidatura nasce dal desiderio di proseguire un percorso coerente con la mia storia politica, mettendo al centro la tutela delle identità locali, il diritto alla salute e al lavoro, la valorizzazione delle bellezze naturali e dei nostri parchi, nonché la promozione di un turismo diffuso e consapevole durante tutto l’anno. Una sfida fondamentale sarà anche quella di creare le condizioni per il ritorno dei tanti giovani calabresi costretti ad emigrare. Io ci credo: facciamolo insieme».

La candidatura di De Gaio si inserisce in un progetto politico – si legge in un comunicato stampa – che guarda con fiducia al futuro della Calabria, fondato su pragmatismo, efficienza ed efficacia, nella continuità dell’azione di governo regionale guidata da Occhiuto.

A sostegno della candidatura è intervenuto anche il coordinamento del circolo FdI “V. Gangale” di Castrovillari. «Fratelli d’Italia – afferma il coordinatore Gianfranco Milanese – prima ancora che un partito è una comunità forte, unita e solida. Siamo orgogliosi di sostenere la nostra concittadina Anna De Gaio, donna straordinaria capace di ascoltare la gente, certi che il suo impegno contribuirà in modo determinante al successo della coalizione».

Con questa candidatura, Fratelli d’Italia conferma la propria volontà di rafforzare la presenza sui territori, valorizzando esperienze, competenze e sensibilità che possono contribuire alla crescita e allo sviluppo della Calabria.