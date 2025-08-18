Mendicino (Cs), la proposta del consigliere Luciani: “Attivare servizio di trasporto intracomunale con l’Unical”

“Un’Amministrazione comunale ha il dovere di rispondere alle esigenze concrete dei cittadini, soprattutto quando si tratta di temi che incidono direttamente sulla vita quotidiana, come la mobilità. In quest’ottica si inserisce la proposta di attivare un servizio intracomunale tra Mendicino e l’Università della Calabria (UNICAL), una delle realtà accademiche più importanti del Mezzogiorno, che accoglie ogni giorno centinaia di studenti e lavoratori provenienti proprio dal nostro territorio”.
Così il consigliere comunale di Mendicino, Luciano Luciani, il quale ha portato la proposta all’interno del Consiglio comunale
“Il servizio per l’UNICAL – prosegue Luciani – consentirebbe a studenti, docenti, lavoratori e famiglie di spostarsi in modo più agevole, economico e sostenibile. Perché migliorerebbe il collegamento tra Mendicino e il resto dell’area urbana, contrastando l’isolamento di alcune zone e valorizzando la nostra presenza nel contesto universitario. Perché è un investimento sulla formazione, sul lavoro e sulla qualità della vita. In questo processo, è fondamentale ricordare il ruolo dell’esecutivo, ovvero della Giunta comunale, che ha il dovere istituzionale di dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio.
Quando un tema viene portato e discusso in Consiglio, come in questo caso, l’Amministrazione o lo boccia o lo approva e in quel caso ha l’obbligo morale e politico di attivarsi per tradurlo in azioni concrete. Altrimenti, il dibattito istituzionale resta sterile e lontano dalla realtà”.