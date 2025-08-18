Mendicino (Cs), la proposta del consigliere Luciani: “Attivare servizio di trasporto intracomunale con l’Unical”

“Il servizio per l’UNICAL – prosegue Luciani – consentirebbe a studenti, docenti, lavoratori e famiglie di spostarsi in modo più agevole, economico e sostenibile. Perché migliorerebbe il collegamento tra Mendicino e il resto dell’area urbana, contrastando l’isolamento di alcune zone e valorizzando la nostra presenza nel contesto universitario. Perché è un investimento sulla formazione, sul lavoro e sulla qualità della vita. In questo processo, è fondamentale ricordare il ruolo dell’esecutivo, ovvero della Giunta comunale, che ha il dovere istituzionale di dare attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio.