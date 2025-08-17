“Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che tutti gli altri posti erano occupati” - Bertolt Brecht
Miss Italia Calabria ha incoronato Miss città di Mirto Crosia 2025

Mirto Crosia si è trasformata in un autentico palcoscenico di bellezza, eleganza e talento: la diciottesima selezione di Miss Italia Calabria ha illuminato la costa cosentina, regalando uno spettacolo che va ben oltre la semplice competizione. Tra passerelle, sorrisi e sguardi pieni di speranza, le aspiranti miss hanno conquistato il pubblico con carisma, fascino e personalità.

Ad aggiudicarsi il titolo di Miss città di Mirto Crosia 2025 in questo panorama suggestivo è stata Marica Mazza di Mirto Crosia, guadagnandosi l’accesso alle finali regionali del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Serena Sacchetta di Cosenza. Terza classificata: Maria Pia Porco di Figline Vegliaturo, che ha conquistato la fascia di Miss Framesi. Quarta classificata Aurora Pugliese di Cassano allo Ionio. Quinta classificata Maria Vecchio di Cosenza. Sesta classificata Francesca Desiree Romano di Mirto Crosia.

In uno scenario che esalta il fascino e la storia della nostra Regione, Miss Italia Calabria ha fatto tappa a Mirto Crosia grazie all’impegno e alla visione di Natascia Callegaro, titolare di Natascia Callegaro Hair&Spa, che per il secondo anno consecutivo ha ospitato l’evento nel suo territorio, con il patrocinio del Comune, regalando alla cittadina un palcoscenico di eleganza e prestigio. La località, nota per le spiagge premiate con la Bandiera Verde e per le acque cristalline verde smeraldo, ha offerto uno sfondo naturale da sogno: sabbia chiara, fondali bassi adatti a famiglie e nuotatori alle prime armi, e fondali ricchi di posidonia, perfetti anche per gli amanti dello snorkeling. Un mix di bellezza naturale e glamour che ha reso la selezione un evento unico.

A guidare Miss Italia Calabria sono Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti regionali e titolari della Carli Fashion Agency, che da oltre 11 anni coordinano l’organizzazione della kermesse. Il loro lavoro sottolinea l’importanza della sinergia tra professionisti, partner e pubblico. «Desideriamo esprimere la nostra gratitudine a Natascia Callegaro e alla sua famiglia – evidenziano gli organizzatori – per l’entusiasmo e la determinazione con cui hanno reso possibile questa serata per il secondo anno consecutivo. Un ringraziamento speciale va a Stefano Marino, Pietro Tangari e Fabio Pugliese, in rappresentanza di Pedro’s e della gelateria Fortino, il cui contributo è stato fondamentale per la buona riuscita dell’evento. Ringraziamo inoltre l’amministrazione comunale, in particolare il vicesindaco Giovanni De Vico e Antonio Graziani, Giuseppe Greco per averci accolti nell’Arena Summer Fest, tutti i giurati e il caloroso pubblico di Mirto Crosia, senza dimenticare gli spettatori che ci seguono online. Il successo della manifestazione è merito della dedizione della nostra squadra, vero motore dell’intero progetto, e dell’entusiasmo delle miss e delle loro famiglie, che affrontano sacrifici e lunghi viaggi per inseguire il loro sogno. Un sentito grazie va anche ai nostri partner, Carlomagno Auto, D&M – Design & Multimedia e Amarelli, e al supporto delle nostre emittenti ufficiali, Jonica Radio ed Esperia TV, che contribuiscono a valorizzare la bellezza e i talenti calabresi. Invitiamo tutte le ragazze interessate a iscriversi sul sito ufficiale www.missitalia.it e a vivere l’emozione unica di questa straordinaria esperienza».

Miss Italia Calabria non è solo un concorso di bellezza: è un’esperienza che unisce tradizione e innovazione, capace di mettere in luce i piccoli borghi, raccontare la vitalità autentica del Sud e creare momenti di vera coesione tra le comunità. Le piazze si riempiono di energia, le famiglie si ritrovano e lo spettacolo si diffonde ben oltre i confini locali grazie a Jonica Radio TV (canale 82) ed Esperia TV (canale 15), portando la magia dell’evento direttamente nelle case di tutta la regione.

Con la direzione artistica di Linda Suriano e la co-conduzione di Larissa Volpentesta, la diciottesima selezione ha celebrato la bellezza in chiave moderna e poliedrica. La passerella total gold dell’Accademia New Style di Cosenza, diretta da Franca Trozzo, ha acceso la serata con uno scintillante omaggio agli anni d’oro dello spettacolo italiano, mentre la band “I Freschi di Zona” hanno trasformato l’evento in una festa carica di energia. La serata è stata ulteriormente impreziosita dalle coreografie dell’Accademia Danceart, diretta da Rosalia Romagno.

Natascia Callegaro (titolare dell’azienda Natascia Callegaro hair&spa per i protocolli beauty e wellness) ha dichiarato: «Dopo il grande successo dello scorso anno, ho voluto fortemente riproporre la tappa di Miss Italia Calabria proprio qui, nel mio territorio: una realtà che merita di essere valorizzata e raccontata. Amo profondamente Mirto, che considero la mia casa da 35 anni, e sono orgogliosa di portare avanti qui, da oltre tre decenni, la mia attività. Questo evento rappresenta un connubio perfetto tra la mia professione, che ruota attorno al mondo della bellezza e del benessere, e un concorso che da sempre valorizza femminilità ed eleganza. Alle aspiranti miss rivolgo un augurio sincero: abbiate fiducia in voi stesse e inseguite i vostri sogni».

Antonio Graziani (consigliere delegato al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo del Comune di Crosia): «Siamo orgogliosi di aver ospitato, per il secondo anno consecutivo, Miss Italia Calabria. Riteniamo che eventi di questo livello rivestano un ruolo fondamentale non solo per la promozione turistica, ma anche per la valorizzazione del nostro territorio, delle sue eccellenze e delle sue potenzialità. Occasioni come questa rappresentano un motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione e per l’intera comunità».

A decretare la vincitrice della diciottesima selezione di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Natascia Callegaro (titolare dell’azienda Natascia Callegaro hair&spa per i protocolli beauty e wellness), Giovanni De Vico (vicesindaco di Mirto Crosia), Antonietta Prantera (farmacista, specializzata in dermocosmesi, parte integrante del centro Natascia Callegaro hair&spa per i protocolli beauty e wellness), Antonio Valerio Prantera (esperto marketing e comunicazione), Fabio Pugliese (Pedro’s e gelateria Fortino), Stefano Marino (L’arte di illuminarvi), Francesco Lioi (promoter e web assistant), Sandro Mosca (giornalista), Elena Prantera (insegnante), Daniele Saturnino (Framesi), Salvatore Garbato (make-up artist delle dive), Maria Francesca Guido (Miss Calabria 2017), Annamaria Restuccia (Restuccia Gioielli Corigliano-Rossano, Miluna).  

Con gli occhi ancora carichi di emozione per l’incoronazione, Marica Mazza, eletta Miss Città di Mirto Crosia 2025, ha raccontato la sua gioia e le motivazioni che l’hanno spinta a partecipare al concorso: «Sono felicissima. Ho deciso di partecipare a questo concorso per mettermi in gioco e vivere un’esperienza nuova. Credo che Miss Italia rappresenti una grande opportunità di crescita e di valorizzazione per le ragazze che vi prendono parte. Il mio sogno nel cassetto è quello di poter sfilare, un giorno, sulle passerelle più prestigiose del mondo».

La magia di Miss Italia Calabria continua a illuminare le piazze più suggestive della regione, regalando emozioni uniche sotto il cielo stellato. Il 17 agosto, il fascino del concorso si sposterà a Belvedere Marittimo, nell’Anfiteatro di Piazza G. Marconi a Capo Tirone, per l’incoronazione di Miss Sentimento 2025.

