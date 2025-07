Castrolibero saluta con entusiasmo la nomina di Michele Marchese a presidente provinciale del CNA

Il sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, e il presidente del Consiglio comunale, Angelo Gangi, esprimono soddisfazione per la recente nomina di Michele Marchese a presidente provinciale del CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa). Una nomina che – sottolineano – «rappresenta un segnale positivo, non solo per il mondo produttivo, ma per l’intero territorio».

«Il dato più significativo – affermano Greco e Gangi – è che si tratta di un’elezione avvenuta all’unanimità. Un fatto tutt’altro che scontato, in un contesto spesso segnato da divisioni e visioni contrapposte. Questo conferma la fiducia ampia e trasversale che Marchese ha saputo costruire nel tempo, con serietà e capacità.»

Marchese, già affermato imprenditore, viene definito dai rappresentanti istituzionali di Castrolibero come «una figura capace di interpretare con competenza le esigenze del tessuto produttivo locale e di rappresentarlo con autorevolezza. Il suo percorso, fatto di risultati tangibili e visione strategica, lo pone di diritto tra gli imprenditori più stimati della nostra provincia.»

Il Comune di Castrolibero ha già manifestato la volontà di promuovere un primo incontro istituzionale con il neopresidente del CNA, che si terrà nei prossimi giorni, per gettare le basi di una collaborazione fattiva tra istituzioni locali e mondo dell’impresa.

«Castrolibero – dichiarano – sarà tra i primi comuni a confrontarsi concretamente con il presidente Marchese. Insieme a lui vogliamo esplorare forme di collaborazione tra istituzioni locali e mondo imprenditoriale, coinvolgendo anche il comparto agricolo, per dare risposte concrete alle sfide occupazionali, soprattutto a vantaggio delle nuove generazioni.»

Un’apertura che si inserisce in una fase complessa per l’economia e il lavoro, in cui – sottolineano Greco e Gangi – «occorre superare logiche divisive e unire le forze per costruire opportunità reali di sviluppo e progresso per la nostra terra».

Il fenomeno dell’emigrazione giovanile, che ogni anno impoverisce le comunità locali, viene indicato come una delle priorità da affrontare: «Non possiamo più permetterci di perdere i nostri giovani migliori. Il rischio è che, senza un’azione forte e condivisa, il nostro territorio si ritrovi ancora più fragile nei prossimi anni».

L’incontro in programma con Marchese rappresenterà, dunque, il primo passo di un percorso condiviso. «Crediamo – concludono – che il dialogo tra enti locali e sistema produttivo sia la strada giusta per restituire centralità al lavoro, alla dignità dell’impresa e al futuro delle nuove generazioni.»