Vinitaly and the City 2025: i Fichi di Cosenza DOP a Sibari tra promozione, gusto e identità territoriale

Il Consorzio di Tutela Fichi di Cosenza DOP ha chiuso con grande soddisfazione la sua partecipazione alla tre giorni di Vinitaly and the City, svoltasi a Sibari dal 18 al 20 luglio nel Parco Archeologico, consolidando la presenza del prodotto tra le eccellenze simbolo dell’agroalimentare calabrese. L’iniziativa è stata preceduta, il 17 luglio, dalla partecipazione del Consorzio alla trasmissione di Rai 1 “Camper in viaggio”, che ha trasmesso una puntata speciale proprio dal Parco di Sibari per presentare il Vinitaly.

Anna Garofalo, presidente del Consorzio di Tutela, ha illustrato in diretta nazionale le peculiarità dei Fichi di Cosenza DOP, raccontandone le origini, i metodi tradizionali di essiccazione e il forte legame con il territorio cosentino, rendendo l’occasione un importante momento di visibilità istituzionale e mediatica. Durante Vinitaly and the City, i Fichi di Cosenza DOP sono stati anche protagonisti nel settore food: la rinomata pizzeria Campana Pizza in Teglia – terza classificata nella Top 50 Pizza 2025 – ha scelto di utilizzare i fichi del Consorzio per farcire le sue pizze gourmet servite al pubblico. Un abbinamento che ha esaltato la versatilità e qualità organolettica del prodotto, affermandolo come ingrediente di pregio anche nell’alta cucina contemporanea.

A sottolineare il valore e il percorso di crescita del settore è intervenuto anche il prof. Angelo Rosa, già presidente del Consorzio Fico Essiccato del Cosentino.

«Dalle radici contadine di un prodotto antico siamo arrivati a una filiera riconosciuta e protetta a livello nazionale, capace di generare economia e cultura del territorio», ha dichiarato Rosa, sottolineando il ruolo centrale del lavoro consortile e della promozione nei grandi eventi. Il bilancio è estremamente positivo: il Consorzio ha consolidato contatti commerciali, relazioni istituzionali e l’immagine identitaria dei Fichi di Cosenza DOP, simbolo di una Calabria che guarda al futuro attraverso le sue eccellenze storiche e agricole. Una partecipazione che ha lasciato il segno, confermando che qualità, tradizione e comunicazione possono camminare insieme, portando il territorio calabrese al centro delle grandi piazze italiane del gusto.