Cosenza, al via “Quartieri Sonori”: si parte da Donnici

Parte domani, venerdì 18 luglio, da Donnici l’iniziativa musicale del Comune di Cosenza “Quartieri Sonori”. L’appuntamento è alle ore 22 con Roberto Bozzo Trio e dj resident Adalwold. E’ questo il primo di complessivi 4 appuntamenti musicali fortemente voluti dal sindaco Franz Caruso e che avranno come palcoscenico quattro frazioni e quartieri popolosi del territorio urbano. Dopo Donnici, infatti, Quartieri Sonori approderà a Via degli Stadi il prossimo 21 luglio con i Mosaiko Band e dj resident Nadja e successivamente a Piazza Amendola ed a Sant’Ippolito.

“L’idea è di assicurare momenti musicali e di aggregazione all’intero territorio cosentino, comprendendo, quindi, i quartieri estesi e popolari che la mia amministrazione comunale non dimentica mai, intendendo renderli protagonisti anche per gli aspetti ludici e di spettacolo”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: ” Non solo, dunque, rigenerazione urbana e riqualificazione degli spazi pubblici nel mio progetto ambizioso volto a ridare dignità alle periferie, ai quartieri popolosi e popolari per decenni abbandonati a se stessi. All’integrazione urbana, infatti, portata avanti con progetti di straordinario valore e con finanziamenti consistenti, deve corrispondere anche una integrazione sociale per una crescita armonica ed un progresso comune dell’intera città. E’ questa l’idea di smart city, equa, accogliente, inclusiva e sostenibile che, insieme alla mia maggioranza, stiamo realizzando”.

L’iniziativa, inoltre, è stata ideata anche con l’intento di esaltare il talento degli artisti locali. Ogni appuntamento vedrà l’esibizione di musicisti, band e performer del territorio, in una proposta artistica che spazia tra generi diversi, capace di coinvolgere un pubblico variegato. Il progetto che unisce cultura e partecipazione, è volto a rendere ogni serata un momento speciale di condivisione e festa.

Durante le serate la degustazione dei fritti della tradizione è gratuita