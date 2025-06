Neonata rapita al “Sacro Cuore” di Cosenza: Procura chiede giudizio immediato per Rosa Vespa

La Procura di Cosenza ha chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa. La 52enne cosentina e’ in carcere dallo scorso gennaio perche’ accusata di aver rapito una neonata di appena un giorno, nella clinica “Sacro Cuore” di Cosenza.

I magistrati avevano anche chiesto una perizia psichiatrica sulla donna per accertare se la donna, che per nove mesi ha finto una gravidanza e poi un parto, al momento del rapimento era capace di intendere e di volere. La sera dello scorso 21 gennaio Rosa Vespa e Acqua Omogo Chiediebere Moses furono trovati in casa con la piccola Sofia vestita da maschietto.

Inizialmente fu arrestato anche il marito Moses, poi scarcerato dal Gip. Il 43enne nigeriano si e’ sempre professato innocente dicendo che la moglie ha fatto tutto da sola.

Infatti, la sua posizione e’ stata stralciata e potrebbe essere archiviata. Gli inquirenti devono accertare se la 52enne ha potuto avere qualche complice.

La donna ha finto per nove mesi di essere incinta, ha finto di aver partorito lo scorso 8 gennaio e di aver dato alla luce un maschietto di nome Ansel, che non e’ mai stato concepito e mai nato. Ma per i magistrati anche Moses sarebbe stato ingannato dalla moglie.

Intanto si sta procedendo anche per accertare eventuali responsabilita’ della clinica.