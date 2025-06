Rende (Cs), IdM al fianco dell’amministrazione Principe: Stefania Belvedere assessore, De Bartolo capogruppo

Si è svolta nella sede regionale di Idm a Castrolibero, una riunione fra i due consiglieri di Rende, Federico Belvedere ed Emilio De Bartolo, il commissario cittadino rendese Pino Chiappetta e il neo assessore alla Pubblica Istruzione e Sport Stefania Belvedere.

Tutti i presenti – si legge in un comunicato stampa dell’Idm – hanno sottolineato il ruolo importante che Idm dovrà svolgere all’interno della nuova Amministrazione guidata dal Sindaco Sandro Principe, che Italia del Meridione sosterrà con convinzione e lealtà e che già dai suoi primissimi passi sta dando un nuovo e positivo impulso all’azione amministrativa sul territorio.

Nel corso della riunione sono state anche ripercorse le tappe che hanno portato alla composizione della Giunta. A questo proposito è stato sottolineato che Idm, ottemperando alla richiesta del Sindaco Principe, ha offerto al primo cittadino una rosa di donne qualificate e competenti, composta dalla prima dei non eletti della lista e da due professioniste esterne alla lista, indicate dai due consiglieri comunali, da cui poi il Sindaco ha scelto per il ruolo di assessore la dott.ssa Stefania Belvedere.

La stessa dott.ssa Belvedere, nel ringraziare il partito e il Sindaco per la fiducia, ha manifestato la forte volontà di lavorare in sinergia e in una ottica di coinvolgimento e partecipazione all’attività amministrativa di tutte le migliori risorse umane disponibili a lavorare per il bene della comunità, a partire da coloro i quali si sono candidati direttamente, mettendoci la faccia e dando un contributo in prima persona.

Nel corso della riunione è stato anche indicato per svolgere il ruolo di capogruppo in Consiglio comunale il dott. Emilio De Bartolo, che è anche segretario regionale del partito e che vanta una lunga esperienza nelle istituzioni e nell’attività amministrativa.