Scompare Pietro Mari, assessore della giunta Mancini: Il cordoglio del sindaco Franz Caruso

Profondo cordoglio è stato espresso dal Sindaco Franz Caruso per la scomparsa dell’ingegner Pietro Mari, già Assessore di Palazzo dei Bruzi nelle giunte di Giacomo Mancini e di Eva Catizone.

“La scomparsa di Pietro Mari, socialista, professionista apprezzato e assessore nelle giunte guidate da Giacomo Mancini, dal 1993 al 2001, e poi nella giunta a guida Eva Catizone, dal 15 maggio 2004 all’11 novembre del 2005, ci rattrista enormemente. Pietro Mari – ricorda Franz Caruso – fu amministratore attento e competente, incline al dialogo e alla interlocuzione costruttiva, qualità che contribuirono a procurargli il consenso e il gradimento della comunità cosentina. Uomo di particolari virtù e di grande empatia, ricoprì incarichi assessorili in molti settori della vita amministrativa, assumendo molteplici deleghe. Nella giunta Mancini fu, dal 1993 al 1997, assessore alla difesa dell’ambiente, all’igiene urbana e protezione civile, al verde, alla sanità, ma anche alla valorizzazione delle borgate e al decentramento. Nella Giunta successiva, sempre a guida Mancini, fu, dal 1997 al 2001, prima Assessore ai problemi della salute dei cittadini, ai bambini e agli anziani e, successivamente, Assessore alle attività economiche e produttive, alle circoscrizioni e alla Polizia Municipale. Nelle elezioni del 2002 fu eletto consigliere nelle file del PSE per poi entrare a far parte dell’esecutivo Catizone dal 15 maggio 2004 al novembre del 2005, con delega al bilancio e alla programmazione finanziaria”. Il Sindaco Franz Caruso ha poi ricordato una delle ultime volte che ebbe modo di incontrare Pietro Mari. “Fu ai funerali di Pino Iacino, a novembre dello scorso anno. Da socialista convinto, Pietro Mari fu tra i primi ad arrivare a Palazzo dei Bruzi quella mattina per rendergli omaggio”. Franz Caruso ha indirizzato le più sentite condoglianze, insieme a quelle di tutta l’Amministrazione comunale, alla moglie, professoressa Maria Luigia Campolongo, ai figli e a tutti i familiari, esprimendo i sentimenti della più sincera vicinanza.