Maratona della Pro Loco a Rota Greca: raccolte 20 sacche di sangue in collaborazione con l’Avis

Lo sport come momento di aggregazione, sensibilizzazione ad un corretto stile di vita e occasione per promuovere la donazione di sangue. Tutto questo è stata la giornata “Passi di vita … gocce di speranza”, organizzata dalla Pro Loco di Rota Greca APS lo scorso 1° giugno a Rota Greca. Una manifestazione che ha visto la raccolta di 20 sacche di sangue, grazie alla generosità dei donatori volontari, di cui sei nuovi. Si avvicina l’estate che è una stagione difficile per la carenza di sangue: purtroppo calano i numeri dei donatori ma, al contrario, non calano gli interventi chirurgici e la necessità dei pazienti che devono sottoporsi a trasfusioni periodiche. Ecco perché giornate come questa possono fare davvero la differenza. La maratona ha coinvolto bambini, ragazzi e adulti in una competizione solidale che ha saputo veicolare i valori dello sport e dell’amicizia. Parte del ricavato è stato devoluto all’Avis (Associazione volontari italiani sangue) di Lattarico ODV. Ad aprire l’evento sportivo il presidente provinciale dell’Avis, Luigi D’Errico. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con Comune di Rota Greca, SAI “Cerzeto Solidale”, AVIS provinciale Cosenza, Consulta Giovani AVIS provinciale Cosenza, SCU – Rota Greca, Pro Loco Unpli Calabria, NGS Group e CSV Cosenza ETS. La maratona ha rappresentato non solo un’occasione di sport e divertimento, ma anche un momento di solidarietà e di rafforzamento dei legami tra cittadini, dimostrando come lo sport possa essere uno strumento di unione e di impegno sociale.