Cosenza, il cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa dell’ex consigliere comunale Luigi Gerace

“La scomparsa di Luigi Gerace, consigliere comunale a cavallo tra gli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, quando fu anche assessore di Palazzo dei Bruzi, al personale, prima, e alla cultura e pubblica istruzione, poi, ci rattrista enormemente, perché con lui va via un politico di altri tempi, dotato di grande garbo istituzionale e di quella mitezza d’animo di cui solo gli uomini di una volta erano capaci”. Lo ha affermato il Sindaco Franz Caruso ricordando la figura di Luigi Gerace, scomparso qualche giorno fa.

“E’ una grave perdita per la città di Cosenza- sottolinea Franz Caruso – perché con Luigi Gerace ci lascia non solo un politico di lungo corso (era stato consigliere comunale nelle file della DC nelle consiliature 1980/’85, 1985/1990 e 1990/1993 e – Sindaco Giuseppe Carratelli, durante il governo monocolore a trazione democristiana – fu due volte Assessore, dal maggio 1989 all’agosto del 1990, e dal dicembre 1991 al giugno del 1992) ma anche una figura molto benvoluta, per l’apprezzamento che ha sempre suscitato nella comunità, per il suo modo di essere e la sua nota disponibilità che ha sempre messo al servizio dei cittadini”. Con Luigi Gerace, – ha sottolineato ancora Franz Caruso – ho condiviso anche un pezzo importante della mia attività di consigliere comunale, durante la consiliatura 1990/’93”. Il Sindaco Franz Caruso ha, infine, espresso le sue più sentite condoglianze e quelle di tutta l’Amministrazione comunale alla famiglia di Luigi Gerace e in particolare al figlio, avvocato Antonio Gerace, che nel 1997 seguì le orme paterne entrando in consiglio comunale nelle file del CCD-CDU.